Familias de Tres Arroyos que fueron sorteadas y lograron ser adjudicatarias del plan PROCREAR solicitaron a través de una carta enviada al Honorable Concejo Deliberante y a todos los Bloques políticos que lo integran, celeridad en el otorgamiento de tierras, ya que corren el riesgo de perder la adjudicación otorgada.

Las fuentes consultadas por Vía Tres Arroyos indicaron que: Hace más de un mes que nos tienen dando vuelta. La Comisión del Banco de Tierra se reúne cada 15 días y no podemos seguir esperando”.

“Nosotros nos anotamos en el Procrear en una linea en la cual podés tener tu terreno propio o puede ser cedido por el Municipio. Hace más de un mes que hablamos con todos los bloques. También en una oportunidad lo cruzamos con el intendente Sánchez y se lo comunicamos”.

“El intendente dice que ya entregó los terrenos a los Bloques para que ellos decidan que van a hacer, pero desde los Bloques nos dicen que no, que ellos no tienen ningún terreno, que no saben dónde están ubicados”.

Beneficiarios del Procrear solicitan celeridad al Concejo Deliberante de Tres Arroyos para la adjudicación de tierras Foto: Redacción Vía Tres Arroyos

En la última reunión nos dijeron que hay 13 terrenos que ya se podrían dar, pero nosotros ya estamos con el Procrear activo y necesitamos que nos den un terreno porque se nos vencen los plazos para presentar toda la documentación necesaria. Nosotros los terrenos los vamos a pagar”.

“Una vez que estás activo en el Procrear, que te avisan que saliste sorteado, tenés un cierto tiempo para cargar los datos. No necesitamos que el terreno esté escriturado ni nada, solo un boleto compraventa que indique que la Municipalidad nos vendió el terreno. Lo único que necesitamos es agilizar los trámites porque sino lo vamos a perder, imagináte que es una posibilidad unica para cumplir el sueño de tener una casa propia”.

“Eso es lo que estamos solicitando, que, a los que tenemos el Procrear activo, es decir, para las familias que lo tenemos otorgado, se agilicen los trámites, nos otorguen un terreno para que nosotros podamos presentarlo en el Banco Hipotecario y nos den el dinero del crédito porque sino corremos el riesgo de perderlo”.