Belén Iardino no deja de sorprender y una vez más alcanzó el podio en una Maratón internacional para consagrarse subcampeona nacional de los 42k en la tradicional competencia “A Pampa Traviesa” que se lleva a cabo desde hace 37 años en la capital, Santa Rosa.

Iardino alcanzó la meta batiendo su propia marca personal, lo cual le agrega un plus a su logro, solo detras de la neuquina Karina Fuentealba.

Belén Iardino subcampeona nacional en los 42K de La Pampa Foto: FacebooK Belén Iardino

El evento es presentado como Campeonato Nacional de Maratón y lleva el nombre de “Daniel Wilberger” y se corrió bajo una incómoda llovizna con un total de 1480 atletas que participaron de las diferentes categorías y distancias 5,10 21 y 42K; cifra récord para la competencia.

Es la 4ta maraton en la que Belén está presente luego de las disputadas por la atleta en Rosario, Mar del Plata y el año pasado en La Pampa.

Luego de la competencia y a través de sus redes sociales Iardino agradeció a sus familiares y sponsors por hacer posible su participación.

El mensaje de Belén Iardino

Se lo dedico a mis hijos.

Un 10 de abril del 2022 con llovizna en Santa Rosa, La Pampa me dejo en mi corazón una mañana inolvidable, una mañana donde me consagre subcampeona argentina de 42 k 195 metros y baje mi marca personal.

En esa distancia solo sos vos con tus piernas y tu corazón y todo salió como lo esperaba.

Fueron 4 meses de preparación. Muchas veces llegaba enojada por q no podía cumplir con todo. Días de calor, madrugadas sola por las calles, siempre pidiéndole a mi abuela q me cuidara desde el cielo, días de lluvias y de viento; días donde se me complicaba con los niñeros de la família y salía de noche a cumplir mi trabajo.

No quería fallarle a mi entrenador, Carlos Migueltorena, porque él pone su tiempo y el tiempo se valora muchísimo.

Gracias a mis alumnas, familia y amigos por la sorpresa y por todo el cariño.

A mi hermosa hija Juana que la vida me dio para que comparta. Sos una maravillosa compañera, sos mi pilar y mis ganas, junto a nuestro hombrecito, Abel.

Gracias Maxi Fanego por acompañarme en algunos de mis entrenamiento, llevarme y cuidar de nuestro hijo para que yo haga lo q tanto amo.

A mi gran familia que me cuidan Abel para que pueda entrenar, a la abuela “Viky q también ayuda.

A Sonia Pabon Escobar que a la distancia siempre esta y no tengo palabras para agradecerle su gran gesto; a Lauri Rosa por tirarme unos k sin q yo lleve el reloj; Nacho Padua por los geles , suplementos y charlas y a toda esa gente que siempre está alentando y colaborando cuando necesito algo y muy especialmente a mis sponsor porque sin su apoyo todo sería mucho más difícil.