BEATLES EN VIVO!, la banda integrada por Andrés Mazzitelli, Héctor Luppino, Néstor Palito Quintana y Tahiel D´onofrio (guitarrista de 12 años), cerró su año de la mejor manera: con un show nada menos que en la meca de la betlemanía de américa latina: el escenario de THE CAVERN, en el Paseo La Plaza, en el corazón mismo de la calle Corrientes, donde también se encuentran el BEATLE CAFÉ y el MUSEO BEATLE, tres lugares por el que desfilan gran cantidad visitantes.

En el marco de la Semana Beatle, que este año tuvo lugar del 9 al 14 de diciembre, vigésimo quinta edición de una propuesta que reunió a casi 40 bandas de nuestro país y de diversos países de América.

Beatles en vivo! se presentó con éxito en “The Cavern” de Capital Federal

BEATLES EN VIVO! desplegó su repertorio y fue calurosamente aplaudido por el público porteño que colmó el mítico reducto. Con un set-list que recorrió los primeros años del cuarteto de Líverpool, con canciones como “All my loving”, “Eight days a week” o “A hard day´s night”, entre otras, para pasar de inmediato a una festejada versión de “Lady Madonna” y luego tomarse un respiro en la emoción de “Now and then” ,la última canción publicada por THE BEATLES en Noviembre 2023.

El público aplaudió “a telón abierto” en medio de las interpretaciones, sobre todo en los solos de “Octopus´s garden” y “While my guitar gently weeps”, tal como lo atestiguan diversos videos grabados por espectadores.

El final trajo toda la fuerza de “Hey bulldog”, una rareza rescatada del álbum YELLOW SUBMARINE de 1968, con un poderoso riff inicial de piano, para luego despedirse con “Don´t let me down”, canción durante la cual la banda presentó a sus integrantes y que se ha convertido en el clásico cierre de sus shows. Sin lugar a dudas, un cierre de año inmejorable para BEATLES EN VIVO! , y la posibilidad de regresar a ese mismo escenario el año entrante.

BEATLES EN VIVO! lleva sobre su mochila más de 60 presentaciones, a lo largo de casi 4 años de actividad permanente recorriendo una veintena de ciudades.

BEATLES EN VIVO! tiene en su agenda próximas presentaciones en Claromecó, Balneario San Cayetano y el Anfiteatro David Mathov de Balneario Marisol, Coronel Dorrego.