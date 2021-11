"Beatles en vivo" en el Centro Cultural La Estación

El próximo sábado 20 de noviembre desde las 20 horas, se presentará en el Centro Cultural La Estación el espectáculo “Beatles en Vivo!” banda integrada por reconocidos músicos locales Andrés Mazzitelli, Héctor Luppino y Néstor “Palito” Quintana.

El espectáculo recorrerá toda la discografía del cuarteto de Liverpool; recrearán en vivo sus más recordadas canciones, con títulos como “Got my mind set on you” de George Harrison, “Watching the wheels” de John Lennon o “Nine hundred and eighty five” de Paul McCartney.

Las entradas anticipadas ($500) se encuentran disponibles en LUIS GRANDA-INSTRUMENTOS MUSICALES, Calle 1810 Nº24. Si no, el mismo día del espectáculo en el Centro Cultural La Estación, Av. Ituzaingó 320.

Sobre la Banda

La banda que homenajea a la banda más trascendente de todos los tiempos debutó a fines de 2019, realizando varias presentaciones tanto en Tres Arroyos como localidades de la zona.

En un principio estuvo integrada por los musicos Andrés Mazzitelli, Héctor Luppino y Diego González, quien falleció este año vícitma del Covid -19.

La triste pérdida de su baterista puso en jaque la continuidad de la banda, pero luego se decidió sumar a Néstor Palito Quintana, un experimentado músico de la localidad de Oriente, quien en su vasta trayectoria compartió escenario con reconocidos artistas como Nito Mestre, Johnny Tedesco, Roque Narvaja y el recordado cantautor Carlos Pugliese, entre otros.