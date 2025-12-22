Vía Tres Arroyos / Policiales

Aprehendido por amenazas

Ya había sido denunciado por un hecho similar. También amenazó a los policias que arribaron al lugar de los hechos.

Redacción Vía Tres Arroyos
22 de diciembre de 2025,

Personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió a la aprehensión de un hombre de 24 años que amenazó a un joven de 18 años, quien ya lo había denunciado con anterioridad por hechos similares.

El hecho ocurrió cerca de las 03:10 horas, en calle San Lorenzo Nro. 2000 y con la llegada de personal policial al lugar el hombre de 24 años, se torna hostil y confronta con los uniformados, también amenazándolos.

Utilizando la fuerza mínima e indispensable, los uniformados lograron aprehenderlo por el delito de Amenazas, Atentado y Resistencia a la Autoridad.

Interviene la UFIJ Nro. 17 del Depto. Judicial local, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Lopazzo.

