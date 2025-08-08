Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Vía Tres Arroyos te presenta la agenda cultural de Tres Arroyos poara los días 8, 9 y 10 de agosto.
Museo Mulazzi - avenida San Martín 323
Viernes 8: Apertura de la muestra “Madrid Nostálgico” de Miriam Tesone - Sala Ismael Jaka - 19:30 horas - entrada gratuita.
----------
Cresta - Maipú 270
Viernes 8: Charla “La represión del pueblo Mapuche y el asesinato de Rafael Nahuel” - 19 horas - Entrada libre y gratuita.
----------
Club Español - Hipólito Yrigoyen 468
Sábado 9: Tarde de té con entretenimiento y espectáculos - 15 horas - entrada valor $6.000. (incluye cartón).
-----------
Sociedad Siria - Sargento Cabral 47
Viernes 8 y sábado 9: Feria del Plato Árabe - de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas - delivery: 15-447735.
----------
El Parquecito - Necochea 360
Sábado 9: Festejos del Día del Niño - inflables, juegos, música y mucho más -desde las 15 horas.
----------
La Casona - avenida Rivadavia 641
Viernes 8: Canciones a la Carta - Rock Nacional y Folklore - 21:30 horas -Entrada al sobre.
----------
Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320
Viernes 8: Actividades por la semana mundial de la Lactancia materna - de 15 a 17 horas.
Sábado 9: Teatro Grupo Bambalinas - 17:30 horas - entradas $4.000
----------
Mubata -avenida Moreno 232
Sábado 9: Inauguración muestra “Universos íntimos” de Adriana Más - 20:30 horas.
----------
Abriendo Caminos - Bernardo de Yrigoyen 172
Sábado 9: Feria de emprendedores a beneficio de la Casa de Medio camino - de 11 a 19 horas.
----------
Museo del Automóvil - Sarratea 55
Viernes 8: Presentació del libro Tres Arroyos sobre ruedas de Alberto Deramo - 19 horas.