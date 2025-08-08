Vía Tres Arroyos / Agenda Cultural

Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana

Todas las actividades previstas para los días 8, 9 y 10 de agosto.

Gabriel Sode
Gabriel Sode

8 de agosto de 2025,

Agenda Cultural de Tres Arroyos para el fin de semana
Agenda Cultural Tres Arroyos

Vía Tres Arroyos te presenta la agenda cultural de Tres Arroyos poara los días 8, 9 y 10 de agosto.

Museo Mulazzi - avenida San Martín 323

Viernes 8: Apertura de la muestra “Madrid Nostálgico” de Miriam Tesone - Sala Ismael Jaka - 19:30 horas - entrada gratuita.

----------

Cresta - Maipú 270

Viernes 8: Charla “La represión del pueblo Mapuche y el asesinato de Rafael Nahuel” - 19 horas - Entrada libre y gratuita.

----------

Club Español - Hipólito Yrigoyen 468

Sábado 9: Tarde de té con entretenimiento y espectáculos - 15 horas - entrada valor $6.000. (incluye cartón).

-----------

Sociedad Siria - Sargento Cabral 47

Viernes 8 y sábado 9: Feria del Plato Árabe - de 10 a 14 horas y de 17 a 19 horas - delivery: 15-447735.

----------

El Parquecito - Necochea 360

Sábado 9: Festejos del Día del Niño - inflables, juegos, música y mucho más -desde las 15 horas.

----------

La Casona - avenida Rivadavia 641

Viernes 8: Canciones a la Carta - Rock Nacional y Folklore - 21:30 horas -Entrada al sobre.

----------

Centro Cultural La Estación - avenida Ituzaingó 320

Viernes 8: Actividades por la semana mundial de la Lactancia materna - de 15 a 17 horas.

Sábado 9: Teatro Grupo Bambalinas - 17:30 horas - entradas $4.000

----------

Mubata -avenida Moreno 232

Sábado 9: Inauguración muestra “Universos íntimos” de Adriana Más - 20:30 horas.

----------

Abriendo Caminos - Bernardo de Yrigoyen 172

Sábado 9: Feria de emprendedores a beneficio de la Casa de Medio camino - de 11 a 19 horas.

----------

Museo del Automóvil - Sarratea 55

Viernes 8: Presentació del libro Tres Arroyos sobre ruedas de Alberto Deramo - 19 horas.

Temas Relacionados

MÁS DE Agenda Cultural
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS