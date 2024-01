24 Horas de la Corvina Negra 2024: Club Cazadores a pleno con las inscripciones

La edición 62º de Las 24 Horas de la Corvina Negra ya se palpitan y el Club Cazadores Tres Arroyos, ya se encuentra trabajando a pleno recibiendo las inscripciones para el concurso de pesca en aguas abiertas más grande de Sudamérica.

El valor de la inscripción es de 100 mil pesos para los socios, damas, cadetes y socios del ACA y de 110 mil para los no socios.

Sobre la forma de pago Se aceptan las tarjetas nacionales, tanto Visa, Macro, Cabal, American, se puede pagar en una cuota. Con Tarjeta Naranja será una cuota o Plan Z en donde van a poder elegir para pagar en dos o tres cuotas”

El resto de las tarjetas ya sea CoopePlus, Elebar y Favacar, puede ser en una o tres cuotas. También se aceptan todas las billeteras virtuales y transferencias bancarias que se hagan a través de la página del club”.

Eduardo Migliaro además indicó que: “ La boleta física todavía no está. Entró en imprenta el viernes mismo posterior a la presentación del concurso, y ahora dependemos de lo que se demore la imprenta , pero mucha gente viene y la deja paga, aunque por ahora, la boleta física no la tenemos”.

“El horario del Club Cazadores para inscribirse es de lunes a viernes de 9 a 12.30 horas en enero, más adelante vamos a poner un horario de mañana y de tarde y la información estará disponible en la pagina web del Club Cazadores.

Los medios de pago, son en todas las casas de pesca van a tener un posnet que se pueden anotar con todas las tarjetas de crédito y las billeteras virtuales, las tarjetas que tienen promociones son Favacar, Elevar, y Coopeplus hasta 3 cuotas y tarjeta naranja y plan z

Luego las otras tarjetas son solamente en un pago pero también está la plataforma PayU que se hace la inscripción on line ahí hay financiación hasta 12 cuotas, ahí el club no interviene para nada, no tiene nada que ver con los interés que cobran” - finalizó.

Las 24 horas de la Corvina Negra, el concurso de pesca de aguas abiertas más importante de Sudamérica, se desarrollará en las playas de Claromecó, Reta y Orense el 10 y 11 de febrero y en esta oportunidad repartirá más de 180 millones de pesos en premios que incluyen tres camionetas y tres autos Toyota 0 km: una Hilux 4×4, dos Hilux 4×2, dos Etios 5 puertas y un Etios 4 puertas que se entregarán con todos los gastos pagos.

24 Horas de la Corvina Negra 2024 Foto: Club Cazadores Tres Arroyos

Reglamento

Este año habrá para la edición 62º de las 24 Horas de la Corvina Negra, habrá algunos cambios de reglamento, entre ellas: las damas y las personas que presenten el certificado único de discapacidad, podrán solicitar la ayuda de otra persona para arrojar la línea al agua.

Para personas con algún problema físico la opción será evaluada y resuelta en el momento por las autoridades del club encargadas de la fiscalización.

En la boleta de inscripción habrá un QR que permitirá a los concursantes ingresar a un sitio, y quien complete los datos, tendrá la posibilidad de acceder a un premio adicional.

También se premiará a los mejores clasificados en concurso corvinas en las categorías Socio Club Cazadores Tres Arroyos, tresarroyense, Dama, Menor.

Todos aquellos que realicen el retorno de bolsas provistas por el Club Cazadores con residuos acumulados en el transcurso del concurso haciendo entrega a las personas que tienen la tarea de ir limpiando la playa durante el desarrollo del concurso y/o llevarla/s a un contenedor que se ubicará en inmediaciones de nuestra Institución en Claromecó el domingo 11 aproximadamente a las 13 hasta las 16 horas recibirán un número que los acredita a participar del sorteo de tres premios que se realizará a la finalización del concurso.

Las piezas clasificarán a las negras y blancas o doradas con un peso mínimo de l,500 kg. y en variada con un mínimo de 3,000 kg.

La zona de pesca tendrá un recorrido de aproximadamente 35 km . en el sector comprendido entre la bandera indicadora de inicio del concurso en inmediaciones del Médano Verde hasta el Barco Hundido en dirección al Balneario Reta, y desde la bandera indicadora de inicio del concurso en inmediaciones del Faro hasta la bandera indicadora pasando la Bahía del Cuarto Salto de piedra en dirección a Orense.

La largada se producirá simultáneamente desde el sitio donde se encuentre el participante dentro de los límites del Concurso debiendo esperar a las 15hs. para arrojar la línea al agua quedando pasible de sanción quien realizara dicha acción previa a este horario.

No se suspende por mal tiempo , hora de comienzo 15 horas del 10-02-24

Concurso declarado de Interés Turístico Municipal, Provincial (Bs. As.) y Nacional con el Auspicio de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Tres Arroyos.

Inscripción a partir del 22 de diciembre de 2023:

Por Internet a través de PayU con todos sus medios de pago

Transferencia Bancaria

Comercios habilitados contado en efectivo, tarjeta de débito y/o crédito, billeteras virtuales.

Club Cazadores: todos los medios de pago

Socios CCTA/ACA - Damas y Menores (12 años) $ 100.000.- No Socios $ 110.000.-

Incluye Licencia de Pesca para el Concurso.

Informes:

Club Cazadores Tres Arroyos. V. Sarsfield 285, Tres Arroyos Tel/Fax: (02983) 431505

WhatsApp +54 9 2983 548505

Email: cazadores@tsas.com.ar

www.24horasdelacorvinanegra.com.ar Pagina web: www.clubcazadores.com.ar

Facebook: 24horasdelacorvinanegra – Instagram: @24horasdelacorvinanegra

El afiche tiene un QR, dicho enlace los lleva a nuestro sitio whttp://24horasdelacorvinanegra.com.ar donde verán toda la información relacionada al concurso, entre las principales pueden encontrar en detalle la totalidad de los premios, reglamento, valor de la inscripción con sus formas de pago y los puntos de venta habilitados.

La boleta de inscripción también tiene un QR, les va a solicitar colocar el nº de inscripción y completando con sus datos personales queda habilitado para participar en un sorteo luego del concurso.

Premios

1er premio: una Toyota Hilux 4×4

2do premio: Toyota Hilux 4 x 2

3er premio: Toyota Etios 5 puertas.

Concurso a la pieza de mayor peso:

1er premio: Toyota Etios 5 puertas.

Sorteo por pago anticipado (hasta el viernes anterior al concurso): Toyota Etios 4 puertas.

Sorteo entre todos los participantes: Toyota Hilux 4x2.

Como todos los años el control de las piezas estará a cargo del ictiólogo Juan Piscicelli, y las piezas cobradas se guardarán en el freezer para ser donadas a diferentes instituciones.