El presidente de la Comisión 1 y 2 de “Presupuesto y Hacienda” y “Obras Públicas”, Dr. Norberto Dávila, señaló que luego de los acontecimientos de público conocimiento, “consideramos que no era oportuno aprobar el gasto de 40 millones de pesos”, para la compra de las Pick Up.

De la sesión, participó la totalidad de los concejales quienes coincidieron por unanimidad en aprobar el asunto 520/20 relacionado a modificar ítems para facilitar el otorgamiento de becas estudiantiles. En la sesión se trató la modificación de los artículos relacionados al monto mínimo del grupo familiar que se elevó a seis salarios mínimo vital y móvil lo que permite que los alumnos interesados puedan acceder a las becas de manera más fácil.

El asunto 455/21 que se relaciona al pedido del Poder Ejecutivo municipal para la compra de 10 unidades Pick Up en el marco de la Ley 1300 que destina fondos específicos para infraestructura, obra pública y compra de maquinarias.

Esta iniciativa fue impulsada por el propio intendente Daniel Harrington, la cual entró al Concejo Deliberante para su tratamiento, el Ejecutivo ya había llamado a licitación para la compra de las unidades y la pre adjudicación estaba determinada ya que sólo se solicitaba la aprobación de los concejales.

Desde la Comisión de “Presupuesto y Hacienda” y “Obras Públicas”, se solicitó al Ejecutivo, un informe sobre algunas cuestiones de interés como lo fue el detalle sobre el acto licitatorio, los mismos solicitaron en tal informe la descripción y tipo de unidades y el correspondiente destino de las mismas.

El concejal Dávila evaluó que hay cosas que deben ser informadas a los Ediles, “ya que el Concejo Deliberante no debe funcionar como una simple escribanía del Ejecutivo” .

Respondiendo a la solicitud de los Concejales, Harrington le brindó al Concejo la información solicitada, los ediles se aprestaban a aprobar la compra de las 10 unidades en sesión extraordinaria. Sin embargo, previo a la sesión, la ciudad de Tolhuin, y la provincia en general, se vieron conmocionadas luego de que en la jornada del jueves , un día antes de la sesión extraordinaria, la Justicia fueguina , de la mano del Juez de Instrucción N°1 de la ciudad de Río Grande, Daniel Cesari Hernández, ordenó una serie de allanamientos que se llevaron delante de manera simultánea en el edificio del Municipio de Tolhuin , sito en calle Lucas Bridge 327.

Un segundo allanamiento se ejecutó en calle Pedro Oliva 1002, domicilio de la contadora Luciana Rivero -actual secretaria de Hacienda de la Comuna- junto a su pareja Fabián Marcherone y otros dos allanamientos se efectuaron en casas particulares de otros dos involucrados. Todos estos procedimientos se realizaron en el marco de una denuncia por malversación de fondos públicos lo que pone a la administración de Daniel Harrington en la mira de la Justicia.

En diálogo con la prensa el Dr., Norberto Dávila, explicó, que pidió el pase a comisión del asunto 455/21 relacionado al pedido del Poder Ejecutivo de la compra de 10 unidades Pick Up al considerar que, los acontecimientos que se suscitaron en las últimas horas relacionados a una denuncia penal sobre malversación de fondos públicos y que tiene en la mira de la justicia, a la actual Secretaria de Hacienda del Municipio de Tolhuin, contadora Luciana Rivero, quien responde de manera directa al actual intendente de la ciudad, “me pareció que, a pesar de que el acto administrativo es correcto y cuenta con dictamen favorable, no es el momento político para que el Concejo Deliberante apruebe un monto cercano a los 40 millones ya que la administración municipal está denunciada por el mal manejo de fondos”.

El Concejal adelantó que, en el inicio de la semana venidera, seguramente se llamará a una evaluación para ver cuál es la mejor manera de continuar con el asunto 455/21 y otros temas que están en carpeta, entendiendo que la compra de camionetas es muy importante para la ciudad “pero, tomarse un tiempo para su evaluación, en el marco de una causa por mal manejo de fondos, no cambiará el resultado de la gestión”.

“No es la idea que esto se dilate en el tiempo porque sabemos que las camionetas son importantes para la comunidad pero entiendo que debemos reevaluar”. Señaló que sería prudente poder llevar adelante una reunión entre los concejales y el intendente Daniel Harrington para conocer detalles de lo que está sucediendo entre la Secretaría de Hacienda y la Justicia.

“Me apena que Tolhuin siempre se encuentre en una situación con cuestiones turbias o poco claras. Estoy en un espacio en el que queremos dar un salto de calidad pero para lograrlo, no podemos estar sospechados de actos irregulares y cosas parecidas . En lo particular, esta situación me duele mucho que hoy pesa sobre el Ejecutivo una denuncia sobre mal manejo de fondos públicos y tengo la esperanza que todo se resuelva pronto y que esto no tenga asidero y que el Intendente pueda comprobar que está haciendo las cosas bien y de manera transparente para que la ciudad de Tolhuin y sus habitantes puedan seguir creciendo que es lo que todos queremos”.

Dávila, explicó que el plan que lleva adelante la administración de Harrington va bien y está en sintonía con lo que se busca desde Nación y también desde la administración provincial que está apostando a Tolhuin, “por eso espero que todo este problema se solucione y que la ciudad pueda festejar sus 50 años con todos sus habitantes unidos”, finalizó.