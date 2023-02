Así agredieron en Tandil a un fiscal: la familia de un joven lo atacó luego de dictar juicio abreviado a un exfuncionario

La ciudad de Tandil vive momentos de tensión. Luego del asesinato tras un accidente de tránsito a cargo de un funcionario municipal a un joven de 18 años, la Justicia acordó realizar un juicio abreviado, algo que irritó a los familiares de la víctima, que molestos, agredieron al fiscal de la causa en los Tribunales de la comuna serrana.

Se trata de la familia de Jorge Sebastián Simón, que falleció en Tandil durante el mes de diciembre de 2021, en manos de Luciano Jaureguiber, exfuncionario del Municipio, que lo atropelló en horas de la madrugada. Con idas y vueltas en la causa, que determinaron que el autor tuviese prisión domiciliaria, la familia víctima del asesinato respondió de la peor manera.

Los familiares del joven fallecido en Tandil marcharon a los tribunales en rechazo a la posibilidad de un juicio abreviado, que el fiscal y la defensa del acusado acordaron para resolver la causa. La protesta terminó con el fiscal, José Ignacio Calonje golpeado por un hermano de la víctima.

Luciano Jaureguiber, era director de Espacios Verdes Públicos de la municipalidad de Tandil.

El hecho ocurrió el pasado lunes 13 de febrero, durante la marcha que la familia realizó a los tribunales de Tandil: el fiscal José Ignacio Calonje recibió a los padres y dos hermanos, cuando uno de ellos (Adrián) le pegó dos trompadas en la cara, por lo que debió intervenir la policía para retirarlos del lugar.

Agresión en Tandil: cuál es el motivo del enojo de la familia Simón

El malestar de la familia de Sebastián Simón radica en el anuncio del juicio abreviado que tendrá Luciano Jaureguiber, que podría ser codnenado a una pena de tres años de prisión y a cinco de inhabilitación para conducir. En diálogo con La Voz de Tandil, la familia habló tras lo vivido.

“Nos sentamos y el fiscal no me dejó hablar. Él dijo que tenía disponibilidad de hablar, pero yo hace seis meses le estoy pidiendo audiencia y no me la da. Me cortó y me dijo ‘dejame hablar a mí’, y ahí se enojó mi hijo y le pegó una piña. Yo no alcancé a pegarle”, relató Marcelino Simón, padre de la víctima.

Por su parte, Adrián, el otro hijo de Marcelino, admitió la agresión, y sostuvo que su reacción se debió a que “el fiscal lo está boludeando. Lo hizo frenar y no le van a tomar el pelo a mi papá. Y sí, le pegué dos piñas en la cara”. Calonje fue asistido en el Hospital Santamarina, donde se constató que recibió lesiones leves, y se abrió una causa judicial por Lesiones y Amenazas.