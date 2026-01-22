Telefe: cuál es la novela turca que rompió el rating en su estreno y promete convertirse en un éxito total

Tras los numerosos logros que han trazado con la emisión de producciones turcas, Telefe tomó una importante decisión. El canal de las pelotitas decidió estrenar en su pantalla una nueva novela que apunta a ser uno de los éxitos más comentados del año.

Se trata de Bahar, la producción turca que Telefe estrenó en su pantalla este lunes a las 18 horas. De acuerdo con la información ofrecida por el canal más consumido de la Argentina, la novela turca en cuestión se transmitirá de lunes a viernes en el horario previamente mencionado.

Ahora bien, según las métricas pertinentes, la novela turca consiguió un 49,19% de share tras su estreno en Telefe y se ubicó (cómodamente) dentro del Top 5 de los programas más vistos del día. La producción destacada sin duda alguna será muy comentada, esto debido a que, además, fue creada por los mismos profesionales que hicieron Doctor Milagro.

En cuanto a la información general de Bahar (Blooming Lady) se refiere, esta cuenta con 3 temporadas y un total de 64 capítulos, los cuales se espera que sean emitidos en su totalidad por la pantalla de Telefe.

De qué trata la novela turca Bahar

La novela turca sugerida sigue a Bahar, una mujer que pasó años poniendo las necesidades de su familia por encima de las propias, sacrificando sus aspiraciones y su carrera profesional.

Cuando la protagonista de la novela decide retomar su vida y enfrentar los retos que dejó atrás, se ve envuelta en conflictos familiares, secretos del pasado y desafíos en su entorno laboral, lo que la obliga a redescubrir su identidad y encontrar la fuerza para reconstruir sus sueños mientras lucha por equilibrar el amor, la lealtad y su propia felicidad.

Reparto de la novela turca Bahar

Demet Evgar como Bahar Özden.

Buğra Gülsoy como Evren Yalkın.

Mehmet Yılmaz Ak como Timur Yavuzoğlu.

Ecem Özkaya como Rengin Çevik.

Hatice Aslan como Nevra Yavuzoğlu.

Füsun Demirel como Gülçiçek Özden.

Demirhan Demircioğlu como Aziz Uras Yavuzoğlu.

Nil Sude Albayrak como Seren Tekin.

Alisa Sezen Sever como Umay Yavuzoğlu.

Elit Andaç Çam como Çağla Sert.

Tráiler de la novela turca Bahar