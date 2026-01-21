Sin Senos Sí Hay Paraíso regresa con su temporada 4: qué personajes estarán y dónde verla

Luego de las incontables especulaciones que se hicieron durante el 2025, Telemundo anunció la temporada 4 de Sin Senos Sí Hay Paraíso. Esta entrega llega después de la emisión de El Final del Paraíso lanzado durante el año 2019.

De acuerdo con la información que compartió Telemundo a través de las redes sociales, las filmaciones de dicha serie ya se están llevando a cabo en Colombia. Luego, la temporada 4 de Sin Senos Sí Hay Paraíso será transmitida en Estados Unidos por Telemundo mientras que Disney+ se encargará de su reproducción en Latinoamérica.

Protagonistas de Sin Senos Sí Hay Paraíso.

La fecha de emisión aún no está confirmada, pero como parte de la previa, Telemundo confirmó que volverán los icónicos personajes de la serie: Carmen Villalobos (Catalina Santana), Majida Issa (Yésica Beltrán “La Diabla”), Gregorio Pernía (Aurelio “Titi” Jaramillo), Catherine Siachoque (Hilda Santana).

Aunado a ello, en esta nueva entrega ampliarán el elenco con figuras como: Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez, Sergio Herrera, Arturo Barba, Elizabeth Gutiérrez, Isabela Amado, Juan Zuluaga, Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger,Jerónimo Henao y Adrián Makal.

Figuras confirmadas para Sin Senos Sí Hay Paraíso 4.

Por último, pero no menos importante, Telemundo destacó que la nueva entrega de esta ficción seguirá de cerca a Catalina Santana y su familia mientras luchan por sobrevivir y protegerse frente a una peligrosa red criminal en el mundo del webcam. La historia combina acción, tensión y empoderamiento, mostrando los desafíos y la determinación de sus protagonistas en un entorno lleno de riesgos y emociones intensas.

Figuras confirmadas para Sin Senos Sí Hay Paraíso 4.

La pregunta del millón tras el anuncio de Sin Senos Sí Hay Paraíso 4

Aunque en ocasiones se confunde, la temporada 4 de Sin Senos Sí Hay Paraíso producida en 2026 es completamente distinta de lo que Telemundo emitió en 2019 bajo el título El final del paraíso, que funcionó como un cierre temporal de la saga. En aquella entrega anterior, Catalina asumía el rol de jefa de la DEA enfrentándose a un cartel de drogas, con una trama diferente a las temporadas originales.

La nueva temporada 4 que se está desarrollando este año presenta una historia renovada, con conflictos y personajes nuevos, por lo que no se trata de una repetición ni de una simple continuación de lo emitido en 2019.