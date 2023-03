Sexo/Vida: final explicado de la segunda temporada de la serie de Netflix

El pasado 2 de marzo llegó a Netflix la tan esperada segunda temporada de Sexo/Vida. La serie, protagonizada por Adam Demos y Sarah Shahi, volvió a cautivar a los fanáticos con sus nuevos y atrapantes episodios. Llenos de pasión, emoción y drama, Billie y Brad se reencontraron en esta historia.

Eso sí, hay que destacar que durante la segunda temporada de Sexo/Vida, la pareja protagonista atraviesa ciertas dificultades que los mantienen cada vez más alejados. Aunque, como era de esperarse, consiguen acabar juntos marcando así un amor sin precedentes para su entorno. Pero, ¿qué significa verdaderamente el cierre de la tira?

Brad y Billie se volvieron a encontrar. Foto: Instagram

Final explicado de Sexo/Vida 2:

En el último episodio y tras atravesar diferentes desafíos, Brad decide apostar su amor por Billie. De hecho, la sorprende al aparecer en el casamiento de su amiga Sasha Snow para decirle que, verdaderamente, la ama y necesita estar con ella. Por lo que asegura, siempre fue ella su gran amor y nadie más. Ante esto, Billie cae rendida y le da una oportunidad a su gran amor.

Luego de esto, ambos se casan y, justo en el momento en el que ella llega al altar, le confirma que está embarazada. Como siempre lo desearon, a lo largo de las dos temporadas, finalmente, Billie y Brad tendrán un hijo juntos. Aún así, esto marcó el cierre de la segunda edición dejando a los espectadores impactados y a la espera de una nueva temporada.

La segunda temporada de Sexo/Vida tuvo un final sorprendente. Foto: Instagram

De todas maneras, hay que destacar que cada personaje tiene un cierre de historia aceptable, por lo que es probable que no haya una tercera edición. No obstante, como siempre, Netflix puede sorprender y aún se desconoce qué sucederá ya que la plataforma no dio detalles al respecto.