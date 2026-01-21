Quién es Nicola Peltz, la actriz que dividió a la familia Beckham y goza de una gran fortuna

Aunque muchos hoy la conozcan por ser la esposa de Brooklyn Beckham, Nicola Peltz construyó una carrera en el mundo del entretenimiento desde muy pequeña. Nació en el estado de Nueva York (Estados Unidos) e incursionó dentro del mundo de la actuación durante su adolescencia. Luego, fue ganando visibilidad con papeles importantes en las producciones de Hollywood.

Tal como lo refleja su trayectoria, Nicola participó en ficciones como The Last Airbender, Transformers: Age of Extinction y la serie Bates Motel. En los ya referidos proyectos, su trabajo como actriz le permitió demostrar versatilidad en géneros que van del drama al thriller.

Nicola Peltz en su faceta como actriz.

De forma paralela, Peltz desarrolló su carrera como modelo, usando su presencia y estilo distintivo para trabajar con importantes agencias y marcas de moda. Ahora bien, en cuanto a su fortuna, la esposa de Brooklyn Beckham ha amasado una considerable riqueza personal estimada en alrededor de 50 millones de dólares.

Nicola Peltz, en su faceta como modelo.

Esta cifra proviene de la combinación de sus salarios como actriz en grandes producciones, acuerdos de modelaje con reconocidas marcas de lujo y esfuerzos en inversiones inmobiliarias, como la adquisición de una mansión en Beverly Hills compartida con su esposo.

Aun así, hay que aclarar que Nicola proviene de una familia con una gran fortuna, ya que su padre, el inversor Nelson Peltz, es un empresario multimillonario destacado en el rubro. Pese a toda la información antes suministrada, el nombre de la actriz empezó a ganar mucha más relevancia cuando fue vinculado de forma directa a los Beckham.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz.

Nicola se unió a la familia Beckham al casarse con Brooklyn Beckham, hijo mayor de David y Victoria Beckham, el 9 de abril de 2022. En aquel momento, la boda celebrada en Palm Beach, marcó no solo una unión sentimental, sino también un vínculo entre dos familias muy conocidas. Sin embargo, en la actualidad, tal unión está fracturada.

Qué está pasando con la familia Beckham

La polémica entre los Beckham y Nicola Peltz

Durante los últimos meses se ha hecho pública una fractura significativa entre Brooklyn Beckham y sus padres, David y Victoria Beckham, en torno a la relación con Nicola Peltz. La disputa familiar incluye acusaciones de Brooklyn hacia sus progenitores por supuestamente haber tratado de interferir en su matrimonio con Nicola y presionar en decisiones personales.

Este escándalo visibilizó la fractura de la familia Beckham y generó incontables cuestionamientos públicos que, hasta la fecha, incrementan conforme pasan las horas.