Qué está pasando con la familia Beckham: del casamiento de Brooklyn al quiebre total con David y Victoria

La familia Beckham, históricamente asociada a la imagen de unión, éxito y control mediático, atraviesa hoy su crisis pública más profunda. Lo que durante años fueron simples rumores alrededor del casamiento de Brooklyn Beckham con Nicola Peltz terminó convirtiéndose en un conflicto abierto, con bloqueos en redes sociales, abogados de por medio y un descargo explosivo del hijo mayor de David y Victoria Beckham.

El tema se ha convertido en interés en redes sociales y ha llamado la atención de cientos de seguidores de la famosa familia, por eso en Vía País hacemos un repaso cronológico y detallado del escándalo que sacude a una de las familias más famosas del mundo.

Qué está pasando con la familia Beckham

En su cuenta de X, el usuario @eeemiliano narró algunos de los hechos a tener en cuenta sobre lo que ha ocurrido entre Brooklyn y sus padres a lo largo de estos años.

2022: la boda de Brooklyn Beckham y el primer gran escándalo

El punto de quiebre se remonta a abril de 2022, cuando Brooklyn Beckham y Nicola Peltz celebraron su boda en Palm Beach. Aunque fue un evento de alto perfil, rápidamente la atención se desvió hacia un detalle clave: Nicola no usó un vestido diseñado por Victoria Beckham, sino uno de Valentino.

La prensa internacional comenzó a hablar de tensiones familiares. Según los rumores, Victoria habría cancelado el diseño a último momento, lo que habría generado un conflicto directo con su nuera. Desde entonces, la relación entre Nicola Peltz y los Beckham quedó bajo sospecha. Este fue un tema que el hijo de Victoria terminó confirmando en su descargo.

2023-2024: la desmentida pública y las apariencias de unidad

En medio de las versiones de pelea, Victoria Beckham intentó cerrar el tema en su especial de Netflix. Allí aseguró que no hubo ningún conflicto por el vestido, y explicó que Nicola no usó un diseño suyo por un simple problema de agenda en su atelier.

Durante esos años, la familia Beckham se mostró unida en eventos, cumpleaños y apariciones públicas. David, Victoria, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper aparecían juntos, alimentando la idea de que todo estaba en orden y que los rumores eran exageraciones mediáticas.

2025-2026: bloqueos en Instagram y la intervención de abogados

La situación dio un giro radical a fines de 2025. En diciembre trascendió que Brooklyn Beckham bloqueó a toda su familia en Instagram, incluidos David, Victoria y sus hermanos Romeo, Cruz y Harper (este tema también es mencionado en el descargo de Brooklyn, quien dio su versión).

El detonante habría sido un “like” de Victoria Beckham a una publicación, gesto que Brooklyn interpretó como una forma de seguir marcando presencia pública en su vida.

Poco después, se confirmó un dato aún más grave: Brooklyn envió una notificación legal a sus padres. El objetivo fue impedir que David y Victoria interactúen con él en redes sociales o sigan sugiriendo en entrevistas que está “manejado” por su esposa, Nicola Peltz.

2026: Brooklyn Beckham rompe el silencio y expone a sus padres

Antes de que termine enero 2026, Brooklyn decidió hablar públicamente y confirmó lo que hasta entonces eran solo versiones: la guerra familiar comenzó con su casamiento y con la falta de aceptación de Nicola por parte de los Beckham.

El comunicado del hijo de David y Victoria Beckham

El comunicado menciona varios detalles y responde a algunos rumores que se han conocido a lo largo de estos años. En su cuenta de Instagram, la periodista española Nuria Marín explica sobre lo que dijo el mayor de los herederos de David y Victoria.

Acusaciones de control y manipulación

Brooklyn aseguró haber sido controlado por sus padres durante la mayor parte de su vida, tanto en lo personal como en lo mediático. Según su relato, la narrativa que intentan instalar es que Nicola lo manipula, cuando en realidad él tomó distancia para recuperar autonomía.

Además, reveló que antes de casarse recibió presiones para ceder los derechos sobre su nombre, algo que se negó a hacer. Ese episodio, según explicó, marcó un antes y un después en su relación con David y Victoria.

“El casamiento fue un desastre”

Uno de los puntos más impactantes del descargo fue su relato sobre la boda. Brooklyn aseguró que sus padres sabotearon la noche, incluyendo el primer baile con Nicola. Según su versión, Victoria Beckham se acercó a bailar con él de manera inapropiada frente a unos 500 invitados.

También confirmó que el conflicto por el vestido existió y que hubo fuertes tensiones en los días previos al casamiento.

La marca Beckham por sobre la familia

Brooklyn afirmó que lo único que realmente importa es la marca “Beckham”, y que muchas apariciones públicas en familia fueron forzadas para sostener esa imagen.

Como ejemplo, mencionó que cuando Nicola pidió ayuda a Victoria para colaborar con perros afectados por los incendios de Los Ángeles, la diseñadora se negó, algo que profundizó el distanciamiento.

El punto de no retorno entre Brooklyn Beckham y su familia

El quiebre definitivo llegó cuando Brooklyn contó que fue rechazado durante semanas en el cumpleaños de su padre, y que David solo aceptó verlo si se presentaba sin Nicola.

Ese pedido fue determinante. A partir de allí, Brooklyn decidió no buscar una reconciliación, especialmente luego de detectar filtraciones a la prensa que atribuye directamente a sus padres.

“Durante toda mi vida, mis padres han controlado las narrativas en la prensa sobre nuestra familia. He visto hasta dónde son capaces de llegar para colocar mentiras en los medios, pero la verdad siempre sale a la luz”, afirmó.

Qué se sabe hoy sobre la familia Beckham

Hoy, la relación entre Brooklyn Beckham y David y Victoria parece completamente rota. Con abogados involucrados, declaraciones públicas durísimas y un conflicto que dejó de ser privado, la familia que durante décadas fue sinónimo de armonía enfrenta su mayor crisis.

Lo que comenzó como un rumor por un vestido terminó exponiendo una disputa de poder, control y narrativa mediática que amenaza con redefinir para siempre la imagen pública del clan Beckham. Por el momento, David y Victoria no han hecho una reacción pública y todavía se está a la espera de saber qué pasará con la relación con su hijo mayor.