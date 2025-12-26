Preocupación por Tylor Chase: un excompañero de Nickelodeon quiso ayudarlo, pero destrozó una habitación y escapó

Luego de que se viralizara en las redes sociales la vida que ahora lleva el actor Tylor Chase, quien en su momento formó parte de Nickelodeon, transcendió una noticia devastadora. El también actor Daniel Curtis Lee, intentó ayudar al que era su amigo, pero el resultado fue devastador.

Daniel Curtis Lee y Tylor Chase impulsaron sus respectivas carreras a través de la serie Manual de supervivencia escolar de Ned, pero con el paso del tiempo, sus vidas tomaron caminos diferentes. El primero le dio continuidad a la fama que ganó con aquel proyecto, mientras que el segundo se dejó llevar por el consumo de sustancias.

Frente a dicha situación y, luego de conocer el estado en el que se encontraba Tylor Chase, Daniel Curtis Lee decidió pagarle un hotel para que estuviera resguardado unos días mientras intentaba conseguirle ayuda profesional a su amigo. Sin embargo, el que fue actor de Nickelodeon se escapó del lugar y dejó una escena que generó la preocupación de miles.

Tylor Chase causó varios destrozos en la habitación y, hasta la fecha, se desconoce su paradero. Daniel Curtis Lee fue el encargado de comunicar lo ocurrido en el hotel y describió la escena como “una experiencia devastadora”.

Por su parte, el padre de Chase confesó en el medio internacional Page Six que a su hijo le diagnosticaron esquizofrenia y trastorno bipolar. Esto, sumado al consumo excesivo de sustancias, dio como resultado el estado en el que se encuentra actualmente el actor.

Cómo se supo sobre la condición de Tylor Chase

Durante los últimos días, un usuario en Tiktok se encontró con Tylor Chase, quien hoy cuenta con 36 años, y generó preocupación entre los que un día fueron sus fans. El hombre fue visto en situación de calle, con la ropa sucia y rota.

No obstante, el video que se viralizó a través de las redes sociales evidencia que el actor de Nickelodeon tiene un aspecto descuidado y estaba vagando por la zona de Riverside en Los Ángeles (Estados Unidos). Después de que la grabación de Taylor se hiciera viral en la web, su madre rompió el silencio.

Concretamente, la mamá de la exfigura de Nickelodeon fue contundente al ser consultada por los medios internacionales y dijo: “Tylor necesita atención médica, no dinero. Pero él la rechaza”.