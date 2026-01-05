Preocupación por la actriz Evangeline Lilly: el accidente que le causó daño cerebral y la alejó de la actuación

La salud de Evangeline Lilly, recordada por sus interpretaciones en The Hobbit, Lost y la saga Ant-Man, volvió a ser noticia en la web y generó preocupación entre sus fieles seguidores. En las últimas horas, la actriz contó que sufre daño cerebral como consecuencia de un accidente que tuvo lugar en mayo de 2025, en Hawái.

La revelación la hizo a través de un video publicado en su cuenta de Instagram, donde habló sin filtro sobre su estado actual y el impacto que tuvo el diagnóstico en su vida cotidiana. “Tengo daño cerebral por mi traumatismo craneoencefálico. Me reconforta saber que mi deterioro cognitivo no se debe solo a la perimenopausia, y me incomoda saber lo difícil que será intentar revertir estas deficiencias”, confesó la actriz luego de someterse a distintos estudios médicos.

Evangeline Lilly en The Hobbit.

Según explicó, los profesionales detectaron que casi todas las áreas de su cerebro funcionan a una capacidad reducida, lo que implica un camino largo y exigente hacia la recuperación. “Voy a llegar al fondo del asunto con los médicos y luego me voy a embarcar en el duro trabajo de solucionarlo”, expresó.

Cómo fue el accidente de Evangeline Lilly en Hawái

El episodio se originó durante un paseo por una playa hawaiana, cuando Lilly perdió el conocimiento y cayó de manera brusca sobre una roca. Tras el golpe, debió ser hospitalizada y compartió imágenes que causaron alarma, donde se la veía con el rostro ensangrentado.

La actriz también recordó que estos episodios (desmayos y demás) no son nuevos. Incluso destacó una sensación recurrente tras estos eventos: “Siempre que regreso de uno de estos episodios, me invade una sensación de euforia, de luz y paz”.

Evangeline Lilly confirmó que tiene daño cerebral después de un accidente que sufrió en Hawaii.

Al recordar el momento en que volvió en sí tras el accidente, describió la confusión y el miedo interior que sintió en aquel momento: “‘¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? ¿Por qué tengo un diente en la boca donde no debería estar?’”, dijo.

Cabe mencionar que, durante el 2024, Lilly comunicó su retiro de la actuación debido a problemas físicos. Hoy, a la luz de este diagnóstico, esa decisión cobra un nuevo y profundo significado. La actriz está centrada en restablecer su salud lejos de la pantalla chica.