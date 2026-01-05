Tras las numerosas polémicas que protagonizó durante el 2025, el nombre de Sydney Sweeney se posicionó dentro de las tendencias globales en las redes sociales. En esta oportunidad, la reconocida actriz de Euphoria llamó poderosamente la atención de todos debido al estreno de la película The Housemaid.

The Housemaid (La empleada o La asistente), se estrenó en los cines de Estados Unidos el 19 de diciembre de 2025, pero el estreno internacional (incluido Argentina) se efectuó el 1 de enero de 2026. El film por el momento solo está en cines, pero se espera que, durante el año en curso, sea agregado a plataformas de streaming como Amazon Prime Video.

La nueva película de Sydney Sweene es un thriller psicológico con elementos de misterio y drama que se hizo con un presupuesto de 35 millones de dólares y, tras su lanzamiento oficial, va camino a superar los 200 millones de dólares recaudados en todo el mundo.

Esta ficción no está basada en hechos reales, es una adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre, escrita por el aclamado Freida McFadden y publicada en 2022.

De qué trata la película The Housemaid

Según la reseña oficial, la trama principal de The Housemaid sigue a Millie, una joven con un pasado oscuro que busca una segunda oportunidad trabajando para la aristocrática familia Winchester. Sin embargo, al mudarse a la lujosa mansión, descubre que su habitación es un ático que solo se bloquea por fuera, marcando el inicio de un peligro abismal donde las apariencias de “familia perfecta” esconden una realidad sangrienta.

Entre el deseo prohibido por el dueño de la casa y los ataques erráticos de su nueva jefa, Millie se ve atrapada en una red de traición y secretos inconfesables. La tensión dentro de la película escala de forma impactante cuando se revela que en esa mansión nadie es víctima y todos son depredadores, llevando al espectador por un laberinto de dilemas morales y supervivencia extrema.

Tráiler de la película The Housemaid