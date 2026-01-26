Premios Oscar 2026: se filtró el verdadero motivo por el que Ariana Grande no fue nominada por Wicked y el shock es total

Luego de estar en el punto de la mira durante todo el 2025, el nombre de Ariana Grande vuelve a figurar dentro de las tendencias en redes sociales. Esto debido a que la cantante no fue nominada a los Premios Oscar 2026.

Cabe aclarar que los fanáticos de la también actriz esperaban que recibiera un par de nominaciones en los Premios Oscar 2026 por la interpretación protagónica que hizo en “Wicked: For Good”, película que se estrenó en noviembre de 2025.

Wicked: por siempre. Foto: web.

Los votantes anónimos de los Oscar hablaron sobre el caso de Ariana Grande

Tras la sorpresa que generó el tema que respecta a Grande, los votantes anónimos de los Oscar se sinceraron en NewsNation y, entre tanto, revelaron la razón por la cual “Wicked: For Good” no recibió ni una nominación.

“La película no fue tan buena”, dijo un votante. Luego, la misma persona se refirió de forma puntual al polémico vínculo entre Ariana y Cynthia Erivo: “Las dos tienen una química increíble en pantalla, pero pasan la mayor parte de la película separadas”.

Incluso, en ese contexto, añadió: “También me sentí completamente rechazado por sus presentaciones promocionales. Incomodaron a mucha gente y, en su prisa por parecer auténticas, terminaron pareciendo cosplay”.

Los votantes anónimos de los Oscar revelan el motivo por el cual Ariana Grande no fue nominada.

Según el votante anónimo de los Premios Oscar, Grande y Cynthia transmitieron un mensaje de extraña codependencia durante las promocionales de la película, escenario que no les habría favorecido en absoluto.

Por último, pero no menos importante, otra fuente anónima de NewsNation reafirmó: “La película no fue tan buena y (Erivo y Grande) absorbían toda la energía de cualquier alfombra roja en la que estuvieran —y nadie quería volver a pasar por eso. Piénsalo de esta manera: estábamos protegiendo a Ariana de su ansiedad… y a Cynthia de tener que intervenir. Otra vez”.

Cynthia Erivo y Ariana Grande.

Con tales declaraciones quedó en evidencia la razón por la cual ni la película ni la interpretación de Ariana Grande fueron tomadas en cuenta para los Premios Oscar 2026.