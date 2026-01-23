Cuáles son las películas nominadas a los Premios Oscar 2026 que ya están disponibles en las plataformas de streaming

En días pasados dieron a conocer los nominados a los Premios Oscar 2026 en su edición 98° y, como es de suponer, la ceremonia efectuada sorprendió a más de uno por las producciones que hoy figuran en el listado oficial y aquellas que fueron descartadas.

Tras la euforia del momento y de acuerdo a la lista de nominados, dentro de este artículo destacaremos cuáles películas se encuentran en las plataformas de streaming más populares del mundo para que puedas disfrutar de sus respectivas tramas.

Todo sobre la película Una batalla tras otra

Una batalla tras otra es una película dirigida por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio, Sean Penn y Benicio Del Toro, inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon. El film llegó a los cines en septiembre de 2025, y luego se incorporó al circuito digital y a las plataformas de streaming.

La historia principal de esta película, que ya está disponible en HBO Max, se sitúa en Estados Unidos durante los años posteriores a la contracultura de los 60 y sigue a un grupo de personajes marcados por la paranoia política, la represión estatal y los vínculos rotos, en un relato que mezcla sátira, drama y crítica social.

De qué trata la película Pecadores

Pecadores es una película de terror gótico y drama histórico dirigida por Ryan Coogler y protagonizada por Michael B. Jordan, estrenada en cines el 18 de abril de 2025.

El film disponible en HBO Max sigue a los hermanos gemelos Smoke y Stack Moore, que regresan al Mississippi de 1932 con planes de abrir un local musical, pero se enfrentan a una presencia oscura que pone en peligro sus vidas y explora temas como la segregación racial, la fe y la redención personal.

Qué relato narra la película La hora de la desaparición

La hora de la desaparición es una película estadounidense de terror y misterio dirigida por Zach Cregger y protagonizada por Julia Garner, Josh Brolin y Alden Ehrenreich, que se estrenó en cines el 8 de agosto de 2025 bajo la distribución de Warner Bros.

Tras su éxito en taquilla y buena recepción crítica, el film llegó a plataformas de streaming como HBO Max el 24 de octubre de 2025. La historia de esta producción gira en torno a un inquietante suceso en una pequeña comunidad: una noche, diecisiete niños de la misma clase desaparecen misteriosamente al mismo tiempo, dejando solo a un alumno como testigo, lo que desata pánico, preguntas sin respuesta y un misterio que obliga a los habitantes a enfrentar lo desconocido.

Información destacada sobre la película infantil Elio

Elio es una película animada de ciencia ficción y aventura producida por Pixar Animation Studios y distribuida por Walt Disney Pictures que se estrenó en cines el 20 de junio de 2025 y más tarde llegó a plataformas digitales y al servicio de Disney+.

La historia sigue a Elio Solís, un niño de 11 años con una imaginación desbordada y una fascinación por el espacio, que es transportado sin querer al Communiverse, una comunidad intergaláctica donde lo confunden con el embajador de la Tierra. Allí deberá forjar nuevas amistades con formas de vida extraterrestre, enfrentar desafíos cósmicos y descubrir quién es y qué lugar ocupa en el universo mientras navega entre lo increíble y lo desconocido.