Premios Martín Fierro de Cine 2025: quiénes ganaron la estatuilla más deseada

Durante las últimas horas, la Ciudad de Buenos Aires se vistió de gala por la celebración de los Martín Fierro de Cine 2025. La celebración en cuestión se realizó en la Usina del Arte y, como era de esperarse, asistieron las figuras más destacadas de la industria.

El evento organizado por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, se trasmitió por América TV y, en cuanto a la conducción se refiere, figuró Teté Coustarot y Luciano Cáceres. Para dar inicio a la ceremonia, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, ofreció un discurso y, posteriormente, tomó la palabra el presidente de APTRA, Luis Ventura.

Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025

Tras la apertura correspondiente, el evento que celebró los Martín Fierro de Cine y Series acaparó todas las miradas y tendencias en las redes sociales. Esto debido a la organización misma de la ceremonia y los premios que fueron otorgados de la siguiente manera:

Martín Fierro de Oro a las series: El Eternauta .

Martín Fierro de Oro al Cine: Natalia Oreiro .

Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: Marta González.

Revelación: Camila Plaate (por la película Belén).

Actor de reparto en serie: César Troncoso (por El Eternauta).

Actriz de reparto en serie: Lorena Vega (por En el Barro, Envidiosa y El fin del Amor).

Actor protagonista en serie: Leonardo Sbaraglia (por Menem y Las Maldiciones).

Actriz protagonista en serie: Griselda Siciliani (por Envidiosa).

Actor de reparto en cine: Ariel Staltari (por Verano Trippin).

Actriz de reparto en cine: Justina Bustos (por Culpa Cero).

Actor protagonista en cine: Gillermo Francella (por Homo Argentum).

Actriz protagonista en cine: Natalia Oreiro (por La mujer de la Fila).

Serie de comedia: Envidiosa.

Serie de drama: El Eternauta.

Mejor película de cine: Belén.

Documental cine y/o plataforma: Cromañón: el documental (por Natalia Labaké).