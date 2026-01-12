A veces, el destino tiene formas muy curiosas de manifestarse. Mientras todo el país habla de la foto que Franco Colapinto subió a sus redes, donde se ve a Maia Reficco usando su casco de Fórmula 1, una coincidencia cinematográfica dejó a los fans sin palabras. ¿Es posible que la actriz argentina ya haya ensayado este romance en la pantalla grande?

Mientras los fans esperan una confirmación oficial de esta relación, una coincidencia increíble saltó a la vista. Y es que Maia, una de las actrices nacionales con mayor proyección en Hollywood, protagoniza justamente una película donde la adrenalina de las pistas y el romance son los ingredientes principales. Si te preguntabas cuál es el film donde la actriz se enamora de un piloto, acá te contamos todo sobre “Una maniobra arriesgada” (One Fast Move).

¿Predijo su romance con Franco Colapinto? La película protagonizada por Maia Reficco donde se enamora de un piloto

De qué trata la película protagonizada por Maia Reficco

En la película “Una maniobra arriesgada”, la actriz argentina interpreta a la mujer que le roba el aliento a un joven que busca la gloria en las pistas. Si bien en el film de Amazon Prime Video el protagonista compite en motociclismo de alta velocidad, los paralelismos con los rumores que la vinculan al piloto de Pilar son imposibles de ignorar.

La trama sigue a Wes Neal (interpretado por K.J. Apa, el galán de Riverdale), un joven soldado que es expulsado de las fuerzas de forma disciplinaria. Sin un rumbo claro, Wes decide perseguir su gran sueño: convertirse en piloto profesional de motos en el campeonato de Supersport.

Para lograrlo, se ve obligado a recurrir a su padre ausente (Eric Dane, el recordado “Mark Sloan” de Grey’s Anatomy), un ex corredor que lo ayudará a entrenar, aunque eso signifique reabrir viejas heridas. En este camino de pura velocidad y redención, Maia Reficco interpreta a un personaje clave que acompaña al protagonista en su búsqueda de identidad.

Dónde ver Una maniobra arriesgada, la película de Maia Reficco

Bajo la dirección de Kelly Blatz, la película no solo destaca por sus impactantes secuencias de carreras, sino por un reparto sólido que incluye a figuras de la talla de Edward James Olmos y Austin North.

Título original: One Fast Move

Año: 2024

Duración: 106 minutos

Género: Acción / Drama

Dónde verla: Está disponible en el catálogo de Amazon Prime Video.

Quién es Maia Reficco: El talento argentino que conquista el mundo

Nacida en Estados Unidos pero criada en Argentina (y con el corazón bien celeste y blanco), Maia se convirtió en una referente para la generación Z. Desde sus inicios en Kally’s Mashup hasta su llegada a las grandes ligas del streaming, la actriz demuestra que no tiene techo.

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

¿Será que su cercanía con el mundo de las carreras en la ficción la llevó a conectar con Franco Colapinto? Por ahora, ninguno de los dos confirmó nada, pero la foto del casco ya es la imagen del día.