Franco Colapinto es uno de los deportistas del momento que logró estar en boca de todos en 2025 por su talento y su carisma a la hora de hablar frente al micrófono. El piloto que se prepara para un nuevo año en la Fórmula 1 compartió fotos de sus vacaciones y una chica llamó la atención.

Franco Colapinto en el GP de Qatar. (Prensa Alpine).

El posteo del piloto rápidamente se volvió viral porque entre las imágenes de las vacaciones aparece una joven usando su casco de carrera, y se le ve los ojos y sonrisa. Los usuarios identificaron a la mujer como Maia Reficco, una actriz y cantante de Nickelodeon.

Quién es Maia Reficco, la joven que estaría saliendo con Franco Colapinto

“Lindo verano para ser un ‘deportista de alto rendimiento’. Todo ready, ahora sí que empieza el 2026”, escribió Colapinto junto a las fotos. Días antes de esa publicación, Maia subió un carrusel con la frase: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento”.

El guiño en redes sociales destapó los rumores de romance entre ellos. Además del intercambio de “likes” y comentarios. Maia Reficco tiene un fuerte vínculo con Argentina.

Nació el 14 de julio del 2000 en Boston, Estados Unidos. Es hija de padres argentinos, por lo que su vínculo con el país es constante. La joven dio su primer salto como actriz en la serie juvenil de Kally’s Mashup de Nickelodeon entre 2017 y 2019.

Luego, fue la actriz más joven en interpretar a Eva Perón en Evita en Broadway. También actuó en Pretty Little Liars y en 2024 fue protagonista de Hadestown en Brodway.

Por otro lado, Maia realizó su carrera como cantante, gracias a la fama que le dio la actuación. La artista lanzó en 2020 un tema de nombre “tuya”.

En redes sociales publica postales de su vida en Estados Unidos como sus trabajos vinculados a la actuación y el canto.