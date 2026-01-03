Bizarrap mandó al frente a Franco Colapinto y reveló el llamativo gesto que tuvo en plena F1: “Hizo algo que está prohibido”

No es ninguna novedad que la relación entre Franco Colapinto y Bizarrap es mucho más que un simple acuerdo de patrocinio; es una amistad de fierro. El productor de Ramos Mejía fue uno de los que más bancó al pilarense para que llegara a la Fórmula 1, y ahora que Franco está en la máxima categoría, no pierde oportunidad para devolverle el favor con gestos que rozan lo reglamentario.

En los últimos días, el “Biza” pasó por el stream de Davoo Xeneize y reveló una anécdota desopilante que ocurrió durante el Gran Premio de México. Según contó el productor, el piloto de Alpine se tomó muy en serio la promoción de las nuevas zapatillas FORUM2000 BZRP (su colaboración con Adidas) y se mandó una “avivada” que está estrictamente prohibida por la FIA.

Colapinto y Bizarrap se animaron a competir en karting (Instagram)

El polémico gesto de Franco Colapinto en F1 que le podría haber costado caro

Mientras los pilotos desfilaban en el tradicional “Drivers Parade” ante miles de personas en el Hermanos Rodríguez, Franco decidió que sus zapatillas tenían que ser protagonistas, cueste lo que cueste.

“Colapinto estaba dando una nota y a propósito muestra las zapatillas. Después, en el Drivers Parade, hace algo que está prohibido, que es sacar la pata por afuera para que se le vean las zapas”, confesó Bizarrap entre risas.

Parece que el fanatismo de Franco por el modelo es total, al punto de que el productor tuvo que mandarle un refuerzo: “Le tuve que mandar otro par porque ya las primeras las había usado un montón”, detalló el Biza, dejando en claro que el piloto no se las saca ni para dormir.

¿Se viene el BZRP Racing Team?

La manija por el fenómeno Colapinto no termina ahí. Tras el lanzamiento oficial de la colección de ropa y calzado del productor, el piloto de Pilar (que el año que viene correrá nuevamente para Alpine) le tiró un centro en Instagram que encendió las redes.

“¡Van a volar, pa! Alto outfit: zapas, gorra, auriculares, desodorante, ¿qué más faltaaaa?”, le comentó Franco, cebadísimo con el nuevo merch. La respuesta de Bizarrap no tardó en llegar y dejó a todos los fierreros con la boca abierta: “¿Un equipo de Fórmula 1?”.

Bizarrap mandó al frente a Franco Colapinto y reveló el llamativo gesto que tuvo en plena F1: “Hizo algo que está prohibido”

Aunque por ahora sea solo un “chiste” entre amigos, en el mundo de la F1 —donde el marketing y los millones mandan— soñar con un “BZRP Racing” con Colapinto al volante no suena tan descabellado para una hinchada argentina que está más intensa que nunca.