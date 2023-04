¿Otra vez será un vampiro? Robert Pattinson protagonizaría la nueva película de Drácula.

Ya están las tratativas para que Robert Pattinson sea el protagonista de la tan esperada película de Drácula. El film será dirigido por Chloé Zhao, quien en 2021 dirigió The Eternals, película del Universo cinematográfico de Marvel. Esta nueva producción contaría los orígenes de este terrorífico personaje que ya tiene varias versiones en el cine.

Zhao está a punto de terminar de escribir el guion de este largometraje que se había anunciado desde 2021 y que transcurrirá en el futuro, no en el pasado como las otras veces.

La idea es ubicarlo en el marco de un relato de ciencia ficción en el que el hombre vampiro vive al margen de la sociedad. También extraerá a Drácula de su sueño eterno para posicionarlo en el siglo XXI, dándole así un giro drástico al personaje y mostrando algo totalmente novedoso.

El personaje de Drácula nació de la novela de fantasía gótica escrita por Bram Stoker y publicada en 1897.

Según lo que informó el periodista especializado Daniel Richtman, la directora, a medida que termina su guion, ya ha comenzado a tener conversaciones con Pattinson para que interprete el papel del Conde de Drácula.

El actor ha demostrado que puede captar al público a tal punto de embelesarlo, haciendo de un ser totalmente terrorífico, pero algo encantador, como lo hizo en la saga de Crepúsculo, donde también era un vampiro. Por el momento, parece ser que Pattinson aspira a convertirse en el más célebre de los vampiros.

¿Quién es Chloé Zhao?

Zhao Ting, más conocida cómo Chloé Zhao, es una directora, productora y guionista china muy reconocida del mundo cinéfilo. Zhao nació en Pekín, China, pero su adolescencia transcurrió en Brighton, Inglaterra. Estudió ciencias políticas en Mount Holyoke College y después se anotó en dirección de cine de la Universidad de Nueva York.

Debutó con la película Songs My Brothers Taught Me, que más tarde se reprodujo ni más ni menos que en el Festival Internacional de Cine de Cannes. En el año 2017, fue premiada en el Festival Internacional de Cine de Cannes por su película The Rider.

En 2020, la productora ganó el León de Oro en el Festival Internacional de Cine de Venecia y el Premio del Público en el Festival Internacional de Cine de Toronto por su película Nomadland.