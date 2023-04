No es ficción, el exorcista del Papa existió y su historia te dejará sin aliento.

Llega una de las películas que los exceptivos y amantes del terror “jumpscare” estaban esperando para este 2023. Se trata de “El exorcista del Papa”, una producción basada en la vida real del exorcista oficial del Vaticano. La trama, una mezcla de realidad y ficción, sigue al sacerdote exorcista en su investigación de un supuesto caso de posesión demoníaca, algo bastante trillado en este tipo de temática, pero que trae un inesperado plot twist, descubrir una conspiración oculta por el Vaticano.

La película cuenta con un reparto estelar, incluyendo a Franco Nero como el “Papa” y Ralph Ineson como el demonio al que se enfrenta y, por supuesto, Russell Crowe en el papel del exorcista. Con su estreno en Argentina este 13 de abril, “El exorcista del Papa” se suma a la larga lista de películas demoníacas y sobre exorcismos que se han estrenado en la historia del cine.

¿Existió el exorcista del Papa? Quién es y cuál es su historia

A pesar de que la película es ficción, Gabriele Amorth fue un exorcista real que realizó miles de exorcismos en su carrera y creía que la Ouija y el ocultismo eran puertas al demonio. Entonces, es importante dejar en claro que el tema de la conspiración en el Vaticano es uno de los elementos de ficción de la película, pero Gabriele Amorth sí existió y, de acuerdo con algunos reportes, se enfrentó con el demonio unas 60,000 veces antes de morir a los 91 años.

De acuerdo con EWTN Vatican, Gabriele Amorth nació en Módena, Italia, y a los 12 años decidió que quería ser sacerdote, así que inició sus estudios y varios años después fue ordenado. Comenzó a trabajar en la Office of Spiritual Assistance of the Vicariate of Rome y en la prisión Regina Coeli. En 1986, Amorth fue nombrado el exorcista oficial de la Diócesis de Roma, convirtiéndose en el sucesor del Padre Amantini, y unos años después fundó la Asociación de Exorcistas.

No es la primera vez que se menciona a Amorth en una película de este estilo, el director de “El Exorcista”, William Friedkin, incluso acompañó a un exorcismo real después de realizar su propia película de terror clásica.

El director de “El Exorcista”, William Friedkin, incluso acompañó a un exorcismo real después de realizar su propia película de terror clásica.

Durante este exorcismo, Amorth visitó a una mujer italiana de 30 años, llamada Rosa. El hombre del Vaticano decía que se debían realizar varios exorcismos para salvar a una persona poseída y, en el caso de Rosa, ya iba por el número 9. La familia de Rosa reveló que la habían visto tirada en el suelo, retorciéndose y aullando como lobo, pero que, al llevarla con un psiquiatra, no obtuvieron respuestas ni la solución a lo que le estaba pasando, así que recurrieron a Amorth y a sus exorcismos.

El Exorcista del Papa: una película sobre la vida de Gabriele Amorth. Foto: Twitter

Otro dato importante de este encuentro que el director dejó marcado en una entrevista que tuvo con Vanity Fair sobre su encuentro con Amorth, es que el hombre aseguraba que estaba convencido de que el demonio estaba en el Vaticano.

Amorth no solo fue el exorcista principal del Vaticano, él se encargó de entrenar a muchos sacerdotes exorcistas (solo hay alrededor de 300 en el mundo), y escribió varios libros sobre su experiencia a lo largo de los años, donde hablaba sobre sus encuentros con demonios y los casos más complicados a los que se enfrentó.