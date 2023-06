Nicole Kidman reveló en vivo cómo fue rechazada sexualmente por un famoso conductor de televisión

Nicole Kidman es una de las estrellas de Hollywood más icónicas. Sus trabajos en Ojos bien cerrados, Los otros, Amor en rojo, Las horas, entre muchos más, la convirtieron en una de las personas más influyentes del mundo, según la revista Times.

Sus actuaciones la llevaron a recibir numerosos galardones, incluidos un Premio Oscar, un Premio BAFTA, un Premio del Sindicato de Actores, dos Premios Primetime Emmy y seis Globos de Oro.

Desde los últimos años se dedica especialmente a las series, con programas de televisión como Big Little Lies, Top of the Lake: China Girl, The Undoing y Nine Perfect Strangers.

Además, protagonizó con Tom Cruise una de las parejas más icónicas de los ‘90. El matrimonio llegó a su fin en el 2001 y sobre ello Kidman declaró en el 2006: “Él era enorme; todavía lo es. Para mí, era solo Tom, pero para todos los demás, es enorme. Pero siempre fue encantador conmigo y lo amaba. Aún lo amo”.

La vez que Nicole Kidman fue rechazada sexualmente

Nicole Kidman es una de las mujeres más hermosas de la industria hollywoodense, y quizás, del mundo. Sin embargo, no es tampoco una tarea sencilla el coquetear para ella.

La actriz está casada desde el 2006 con Keith Urban, pero hubo un período en el que la soltería fue su estado civil - entre el divorcio con Cruise y el sí con el cantante de música country -.

Fue en ese momento que, Kidman puso los ojos cual halcón en Jimmy Fallon, uno de los conductores de televisión más famosos de Estados Unidos y el mundo. En una entrevista con el mismo para el programa The Tonight Show, la actriz reveló su “crush” pero él aseguró no haber tenido idea de sus intenciones.

“Yo solo recuerdo que me gustabas” disparó Kidman, quien ante el rostro de gran sorpresa y emoción de Fallon aclaró: “Ahora no. Ahora estoy casada”. El estudio de The Tonight Show estalló en risas, y a pesar de las intenciones de la actriz por seguir contando otra anécdota, Fallon no pudo evitar mostrar su impacto.

Nicole Kidman y Jimmy Fallon en The Tonight Show.

“Espera, espera.... ¿qué está pasando?”, expresó pasmado el conductor y humorista. Fue entonces que, Kidman aclaró que todo surgió cuando un amigo en común de ellos le aseguró que Fallon la quería conocer y que la invitaba a su departamento, a lo que ella sin dudas aceptó. Frente a esta versión de los hechos, aquel saltó sorprendido de la silla y exclamó: “¡¿Qué?!¡¿De qué estás hablando?!¡¿Salí con Nicole Kidman?!”.

“Yo llegué a tu departamento y estabas con una gorra de beisbol, y no hiciste nada cuando me viste. No hablabas, no dijiste ni una palabra”, le aseguró Kidman a Fallon, a lo que el respondió con que estaba muy nervioso y que no sabía que era una cita.

Nicole Kidman y Jimmy Fallon en The Tonight Show.

La “cita” fue tan desastrosa que la actriz pensó: “No le intereso. Qué vergüenza”, y hasta pensó que quizás Fallon era gay. Sin dudas, un episodio que ambos recordarán de ahora en adelante con mucho humor.