Netflix: la serie tailandesa que desafió los prejuicios sociales y desató un fuerte debate tras su estreno mundial

Como parte de las actualizaciones constantes que realizan dentro de la plataforma, Netflix añadió a su catálogo de ofertas una popular serie estrenada durante el año 2024. Esta ficción entrelaza dentro de su trama principal elementos de comedia, pero no es apta para menores de edad por las escenas explícitas que allí se muestran.

Se trata de Doctor Clímax, una miniserie originaria de Tailandia que cuenta con 8 capítulos en total y estos están cargados de drama y tensión. Ambientada en la década de los 70, esta obra aborda temas de sexualidad con una franqueza que, tras su debut oficial, generó todo tipo de controversias, pero aun así se convirtió en un éxito de audiencia sin precedentes.

La serie de Netflix tiene 8 capítulos en total.

De qué trata la serie Doctor Clímax

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama principal de esta serie sigue la doble vida del Dr. Nat, un dermatólogo que, bajo el seudónimo de “Doctor Clímax”, comienza a escribir una columna de educación íntima en un periódico local. Lo que inicia como un servicio informativo se transforma en un torbellino de deseo, traición y dilemas morales, desafiando las estrictas normas de una sociedad conservadora que se resiste al cambio.

A medida que el Dr. Nat explora los secretos más íntimos de sus pacientes y de sí mismo, se ve envuelto en situaciones de alto riesgo que ponen en peligro su carrera y su vida personal. El conflicto escala de forma significativa cuando la pasión y la búsqueda de la verdad chocan de frente con el escándalo, creando una intriga no apta para menores que te mantendrá al borde del asiento.

Esta miniserie es un éxito rotundo que te atrapará de principio a fin con su propuesta visual única y sus giros inesperados.

La serie de Netflix recomendada se llama Doctor Clímax.

Reparto de la serie Doctor Clímax

Chantavit Dhanasevi como el Dr. Nat / Doctor Clímax.

Arachaporn Pokinpakorn como Linda.

Chermawee Suwanpanuchoke como Tukta.

Tonhon Tantivejakul como Permphol.

Chaiwat Thongsaeng como Thongthian.

Somlek Sakdikul como Choo.

Tráiler de la serie Doctor Clímax