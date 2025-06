Netflix: la serie coreana que atrapó al mundo entero con solo 1 temporada y está entre las más vistas

Una vez más, una producción coreana conquista Netflix y se mete en el ranking de lo más visto a nivel mundial. En esta ocasión, la serie que logró capturar la atención de millones se llama Woo, una abogada extraordinaria. Con apenas una temporada, ya se ganó el corazón del público argentino.

La historia gira en torno a Woo Young-woo, una joven abogada con autismo que tiene un coeficiente intelectual altísimo, una memoria brillante y una sensibilidad única. Pero lo más atrapante no es solo cómo resuelve casos legales imposibles, sino cómo enfrenta el mundo que no siempre está listo para recibirla.

Woo, una abogada extraordinaria.

La protagonista de Woo, una abogada extraordinaria que rompe moldes

La interpretación de Park Eun-bin, actriz de apenas 29 años, es parte clave del fenómeno. Su manera de caminar, hablar y reaccionar logra una conexión inmediata con la audiencia. Y no es casual: la actriz dudó en aceptar el papel, sabiendo la responsabilidad que implicaba representar a una persona con autismo. El director retrasó un año el rodaje solo para que ella dijera que sí.

La protagonista de Woo, una abogada extraordinaria.

En cada capítulo, Woo enfrenta un caso diferente, acompañada por un grupo de personajes que la ayudan o desafían. Entre ellos está Joon-ho (Kang Tae-oh), quien se convierte en su aliado dentro del estudio jurídico Hanbada y, quizás, en algo más.

Por qué no para de crecer la serie

Además de la calidad de producción y las actuaciones, Woo, una abogada extraordinaria atrapa por cómo equilibra emociones, dilemas morales y momentos de ternura. Muestra el costado humano del derecho y pone en agenda la inclusión sin caer en clichés.

Woo, una abogada extraordinaria es la serie coreana que es un éxito.

El fanatismo llegó tan lejos que los lugares donde se filmó la serie se convirtieron en puntos turísticos. Y los restaurantes que aparecen en pantalla, en destinos gastronómicos.

La serie ya confirmó segunda temporada para 2025. Mientras tanto, millones siguen repitiendo una escena clave: cuando Woo, a modo de saludo con su mejor amiga, grita “¡Woo to the Young to the Woo!”. Y así, sin buscarlo, se convirtió en ícono pop mundial.