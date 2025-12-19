Netflix: la romántica y vibrante película de Christina Aguilera que causó furor en el mundo con sus escenas excéntricas

Existen películas y series que se quedan en la mente y el corazón de millones por sus increíbles tramas y, casualmente, Netflix cuenta con muchas de estas ficciones dentro de su plataforma. Un claro ejemplo de ello se evidencia con la cinta que se recomendará a continuación.

La película es de origen estadounidense, se estrenó en 2010 y dura 119 minutos, lo que en líneas generales se traduciría a 1 hora y 56 minutos. Después, en cuanto al género se refiere, la ficción tiene elementos llamativos como el musical y el romance.

El film se llama Burlesque y está protagonizado por nada más y nada menos que Christina Aguilera. Tras el lanzamiento de dicha película, las críticas positivas se hicieron notar y, hasta la fecha, su éxito no ha dejado de sobresalir ante los múltiples estrenos que Netflix promociona cada año.

De qué trata la película Burlesque

Según la reseña que sobresale en la plataforma de Netflix, la película sugerida sigue de cerca a Ali, una chica ordinaria con una voz extraordinaria que vive en un pequeño pueblo de Estados Unidos y un día decide dejarlo todo para viajar a Los Ángeles en busca de hacer su sueño realidad. Su destino la lleva al Burlesque Lounge, un teatro majestuoso pero en decadencia, propiedad de la imponente Tess.

Lo que comienza como un trabajo de mesera se convierte en un viaje de supervivencia artística cuando Ali logra demostrar que su talento es impactante. Sin embargo, el éxito trae consigo la mirada expectante de aquellos que no quieren verla triunfar y entonces la protagonista de la película de Netflix deberá enfrentar numerosos obstáculos para alcanzar el éxito y, en simultáneo, reconocer el amor del hombre que le robó el corazón desde el inicio.

Reparto de la película Burlesque

Christina Aguilera como Alice “Ali” Rose.

Cher como Tess.

Stanley Tucci como Sean.

Cam Gigandet como Jack Miller.

Kristen Bell como Nikki.

Eric Dane como Marcus Gerber.

Alan Cumming como Alexis.

Julianne Hough como Georgia.

Peter Gallagher como Vince Scali.

Dianna Agron como Natalie.

Tráiler de la película Burlesque