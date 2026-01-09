Netflix: la romántica película neerlandesa que rompió miles de corazones con una trama cruda y sin filtros

La plataforma de Netflix está repleta de ficciones que, sin duda alguna, podrían eclipsarte con sus dramáticas historias. Dentro de las tantas propuestas audiovisuales que ofrece el servicio de streaming más consumido de la Argentina, sobresale la película que se recomendará a continuación.

Este film es una continuación cinematográfica de la popular serie Anne+ y fue estrenado durante el 2021 en los Países Bajos. Luego, Netflix la ofreció en su plataforma durante el 2022 y, desde entonces, es tema de conversación en redes sociales.

La película de Netflix sugerida dura 94 minutos.

La cinta de origen neerlandés que dura 94 minutos, es un drama de romance con temática LGBTQ+, y aborda cuestiones de identidad, amor y crecimiento personal. Esta apuesta recomendada se llama Anne+: La película.

De qué trata Anne+: La película

De acuerdo con la reseña de Netflix, la trama principal de esta película se relata desde Ámsterdam, donde Anne, una joven escritora, se enfrenta a una crisis abismal justo antes de mudarse a Montreal para seguir a su novia Sara; un plan que parece perfecto, pero que oculta una tensión emocional insoportable.

La trama explota cuando la protagonista de la película, bloqueada creativamente y llena de múltiples inseguridades, empieza a cuestionar si está viviendo su propia vida o simplemente cumpliendo las expectativas de los demás.

Entre encuentros inesperados y noches de autodescubrimiento, la protagonista se ve envuelta en una espiral de deseo y dudas que la llevan a enfrentar el peligro de perder su esencia, esto mediante escenas impactantes que te atraparán de principio a fin.

La propuesta de Netflix originalmente se llama Anne+: La Película.

Reparto de Anne+: La película

Hanna van Vliet como Anne.

Jouman Fattal como Sara.

Thorn de Vries como Lou.

Jade Olieberg como Jip.

Eline van Gils como Lily.

Jesse Mensah como Max.

Huib Cluistra como Teun.

Romana Vrede como Jill.

Tráiler de Anne+: La película