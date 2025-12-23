Netflix: la romántica película irlandesa que desafía al destino con una insólita trama y es furor en las redes sociales

Lindsay Lohan reapareció en la pantalla chica como protagonista de ficciones que, sin duda alguna, te atrapan de principio a fin. Para ejemplificar tal hecho dentro de este artículo se mencionará uno de sus trabajos más recientes, mismo que hoy figura en Netflix.

La película en cuestión es una producción conjunta entre Estados Unidos e Irlanda que se estrenó durante el año 2024, pero sigue causando impacto en la actualidad. Esta ficción es un film original de Kirsten Hansen que dura 1 hora y 34 minutos.

La propuesta audiovisual previamente referenciada se llama Un deseo irlandés y, dentro de su historia, destacan elementos de romance, comedia y fantasía.

De qué trata la película Un deseo irlandés

Según la reseña oficial de Netflix, la historia de esta película se enfoca en Maddie, una editora con mucho talento pero poca confianza en sí misma, que está secretamente enamorada de su autor estrella, Paul Kennedy.

El drama de la película de Netflix se intensifica cuando Paul se compromete con la mejor amiga de Maddie. Obligada a dejar sus sentimientos de lado, Maddie viaja a Irlanda para ser la dama de honor en la boda. Sin embargo, en un momento de desesperación frente a una silla de los deseos antigua, Maddie pide un deseo espontáneo: ser ella quien se case con Paul.

A la mañana siguiente, el deseo se cumple y Maddie despierta convertida en la futura novia. Pero lo que parecía ser un sueño hecho realidad pronto se transforma en un caos de enredos y revelaciones. A medida que se acerca el día del “sí”, Maddie empieza a conocer a James (un fotógrafo sarcástico y aventurero) y se da cuenta de que tener lo que siempre quiso no es lo mismo que tener lo que realmente necesitas.

Reparto de la película Un deseo irlandés

Lindsay Lohan como Maddie Kelly.

Ed Speleers como James Thomas.

Alexander Vlahos como Paul Kennedy.

Ayesha Curry como Heather.

Elizabeth Tan como Emma Taylor.

Jane Seymour como Rosemary Kelly.

Jacinta Quintana como Olivia.

Matty McCabe como Kory.

Tráiler de la película Un deseo irlandés