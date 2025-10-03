Netflix: la película turca que arrasó con las tendencias globales y tiene a todos hablando de su cautivadora historia

Las películas y series turcas están volviendo a liderar las tendencias en Netflix luego de ser destronadas por las producciones coreanas. Un claro ejemplo de ello se evidenció hace poco, con la más reciente oferta que lanzó el servicio de streaming más consumido del mundo.

La película que se destacará en este artículo, como bien se indicó antes, es turca, se estrenó el 19 de septiembre del año en curso y dura 105 minutos, lo que en líneas generales se traduciría a 1 hora y 45 minutos.

En cuanto al género se refiere, la nueva película de Netflix es una comedia romántica que explora en profundidad los temas de identidad personal, las diferencias culturales y el amor.

La película de Netflix recomendada es turca.

Por su parte, en el área de producción, esta película fue direccionada por Buket Alaku y The Chau Ngo, mientras que İpek Zübert se encargó del guion. Después, en cuanto al elenco se refiere, sobresalen varias figuras de renombre, entre las cuales se encuentra Beritan Balcı, Sinan Güleç, Serkan Çayoğlu, Meral Perin y Cansu Tosun.

De qué trata Y Ella Dijo Quizás, la nueva película romántica de Netflix

Y Ella Dijo Quizás, o como su nombre original lo indica, She Said Maybe, relata la historia de Mavi, una joven que fue criada en Alemania y transita sus días con total normalidad hasta que, en un determinado momento, descubre que pertenece a una acaudalada familia turca.

Como es de suponer, la vida de la protagonista de Netflix da un giro inesperado que la impacta de manera significativa debido a las diferencias culturales y a las expectativas familiares y sociales que recaen sobre ella.

Además, Mavi se ve envuelta en conflictos personales de todo tipo por las situaciones del pasado que desconocía y, en el proceso, tendrá que adaptarse a su nueva realidad, misma en la cual buscará su propia identidad.

La nueva película de Netflix dura 105 minutos.

Aunado a ello, la protagonista de Netflix encuentra de manera repentina al que podría ser el amor de su vida, quien complicará aún más su situación actual. Sin duda alguna, Y Ella Dijo Quizás es una oferta que desde el primer momento destacó en las tendencias y, hasta la fecha, sigue dentro de estas.

TRÁILER