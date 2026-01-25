Netflix: la película italiana que combina romance, aventuras y paisajes paradisíacos en una historia juvenil dramática

Durante el 2020, Netflix sorprendió con el estreno de una comedia romántica italiana llamada Bajo el sol de Riccione y el éxito recaudado fue tan notorio que lanzaron una secuela en 2022 titulada Bajo el sol Amalfitano.

De acuerdo con la información destacada en Netflix, Bajo el sol Amalfitano es una comedia romántica con toques de drama juvenil que extiende la historia de los personajes principales que se presentaron en la trama inicial.

El film original tiene una duración de 101 minutos, mientras que la secuela, que mantiene el tono veraniego y juvenil, dura 90 minutos aproximadamente. Aunado a ello, desde Netflix se remarca que ambas cintas fueron dirigidas por los italianos Niccolò Celaia y Antonio Usbergo.

La película de Netflix dura menos de 2 horas.

De qué trata la película Bajo el sol amalfitano

La secuela de Bajo el sol de Riccione retoma la historia de los jóvenes protagonistas un año después de los eventos en Riccione, esta vez en la pintoresca costa de Amalfi. Vincenzo, Camilla y sus amigos llegan llenos de expectativas, pero pronto descubren que las amistades y los romances pueden complicarse aún más cuando los sentimientos cambian y los secretos salen a la luz.

Entre paseos por playas espectaculares y noches de fiesta, cada personaje enfrenta decisiones que pondrán a prueba sus relaciones y su madurez. Mientras tanto, las tensiones del grupo revelan nuevas dinámicas: rivalidades, primeras decepciones amorosas y la búsqueda de identidad marcan el verano.

La película combina momentos de diversión y romance con conflictos más profundos, mostrando cómo la amistad y el amor pueden crecer y transformarse en medio de experiencias compartidas.

Reparto de la película Bajo el sol amalfitano

Lorenzo Zurzolo como el tierno y decidido Vincenzo.

Ludovica Martino como la encantadora y confundida Camilla.

Davide Calgaro como el divertido y fiel Furio.

Isabella Ferrari como la protectora y apasionada Irene.

Luca Ward como el carismático Lucio.

Nicolas Maupas como el nuevo y atractivo Hans.

Elena Funari como la misteriosa Nathalie.

Kante como el carismático Arona.

Tráiler de la película Bajo el sol amalfitano