Netflix: la dramática película que expone las verdades incómodas del amor moderno con una cruda trama

Como parte de las propuestas románticas que se integran cada mes, Netflix hoy cuenta con una película que te hará ver el amor desde diferentes ángulos o escenarios. La producción en cuestión se lanzó en 2015, pero su trama sigue siendo tema de conversación en las redes sociales.

Se trata de la película 6 Years, misma que contiene dentro de su historia elementos de drama y romance. Además, desde el servicio de streaming más consumido del mundo remarcan que esta cinta es de rápido consumo, ya que solo dura 1 hora y 25 minutos.

La película estadounidense está dirigida por la aclamada Hannah Fidell y no es apta para menores de edad, por el relato crudo que se desarrolla dentro de la misma.

La película de Netflix recomendada está protagonizada por Taissa Farmiga y Ben Rosenfield.

De qué trata la película estadounidense 6 Years

De acuerdo con la reseña de Netflix, la película referenciada narra la relación de Melanie “Mel” Clark y Dan, dos jóvenes que viven juntos seis años de amor, risas y desafíos. A medida que su vínculo avanza, los desacuerdos, los celos y las inseguridades empiezan a poner a prueba su relación, mostrando que incluso las parejas más apasionadas deben enfrentar conflictos cotidianos que no siempre son fáciles de resolver.

La película destaca por sus actuaciones naturales y un estilo íntimo, que permite al espectador conectar con las emociones de los personajes. Sin ofrecer soluciones fáciles, 6 Years explora la fragilidad, la intensidad y la evolución de las relaciones jóvenes, dejando una reflexión sobre cómo el amor y la madurez se construyen a través del tiempo y los desafíos compartidos.

Reparto de la película estadounidense 6 Years

Taissa Farmiga como la emocionalmente inestable Melanie “Mel” Clark.

Ben Rosenfield como el ambicioso Dan Mercer.

Lindsay Burdge como la seductora Amanda.

Joshua Leonard como el influyente Mark.

Dana Wheeler-Nicholson como la protectora Joanne Mercer.

Peter Vack como el joven Will.

Jennifer Lafleur como la profesional Ms. Anders.

Molly McMichael como la amiga Jessica.

