Netflix: la película de supervivencia y conflictos humanos en una situación extrema que se convirtió en un éxito total

Para complacer a todos sus suscriptores con tramas realmente innovadoras, Netflix estrenó durante el 2025 una película que, hasta la fecha, nadie ha podido olvidar. La cinta en cuestión es alemana y el relato desarrollado dentro de esta se completa en 1 hora y 39 minutos.

Se trata de la película El muro negro, film que originalmente sobresale en Netflix con el título Brick. Esta producción contiene dentro de su trama elementos de ciencia ficción, misterio y drama claustrofóbico, características que hicieron que su estreno no pasara desapercibido y dejara una huella imborrable en aquellos que decidieron verla.

Netflix añadió a su catálogo un llamativo thriller de ciencia ficción.

De qué trata la película El muro negro

El muro negro es un thriller de misterio que atrapa desde el primer minuto. En la trama principal de esta película, un edificio queda rodeado por un muro de ladrillos impenetrable, sin ninguna explicación. Los residentes se encuentran completamente aislados: no hay manera de llamar o enviar mensajes de ayuda, y la única forma de sobrevivir es trabajando juntos. Entre tensiones y conflictos personales, deberán dejar de lado sus diferencias y buscar soluciones antes de que la situación se vuelva peligrosa.

Mientras todos buscan maneras de adaptarse al encierro, la situación obliga a los vecinos a colaborar y apoyarse mutuamente para sobrevivir. Por su parte, Tim y Olivia (los protagonistas) enfrentan problemas personales y se ven inmersos en este desafío que quizás los haga reflexionar.

La película combina momentos de tensión, decisiones inesperadas y conflictos emocionales, mostrando cómo el miedo y el aislamiento pueden sacar lo mejor y lo peor de cada persona, mientras intentan encontrar una salida a este misterio que los mantiene atrapados.

La película de Netflix recomendada se llama El muro negro.

Reparto de la película El muro negro

Matthias Schweighöfer como el ingenioso diseñador de videojuegos Tim.

Ruby O. Fee como la decidida periodista Olivia.

Frederick Lau como el intenso y conflictivo Marvin (o Gael).

Salber Lee Williams como la misteriosa Ana.

Murathan Muslu como el paranoico y peligroso Yuri.

Sira-Anna Faal como la joven Lea.

Axel Werner como el veterano Oswalt.

Alexander Beyer como el analítico Friedman.

Tráiler de la película El muro negro