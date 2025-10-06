Netflix: la nueva serie coreana de amor y fantasía que arrasa tras su estreno y lidera las tendencias mundiales

Aunque el impacto de las mismas había reducido estos últimos 4 meses, las series coreanas se apoderaron nuevamente de las tendencias en Netflix. El servicio de streaming más consumido del mundo lanzó 2 nuevas producciones que, sin duda alguna, han arrasado en audiencia.

El primer K-Drama exitoso del 2025 salió en agosto y es nada más y nada menos que Bon Appétit, Majestad. El segundo estreno retumbó en Netflix el 3 de octubre del año en curso y se recomendará en este artículo.

La serie sugerida se estrenó el 3 de octubre del 2025.

La nueva serie de Netflix cuenta con 13 episodios y, en líneas generales, es un drama que entrelaza perfectamente el romance, la comedia y la fantasía mediante una historia que te atrapa desde el primer minuto.

En cuanto al elenco de la serie se refiere, figuran varios actores de gran renombre, pero los que más destacan son: Kim Woo-bin como Iblis, Bae Suzy como Ka-young, Ahn Eun-jin como Mi-joo, Noh Sang-hyun como Soo-hyun, Ko Kyu-pil como Sayyid y Lee Joo-young como Min-ji.

De qué trata El Genio y los Deseos, la nueva serie de Netflix

El Genio y los Deseos relata la historia de un poderoso mago que fue encerrado en una lámpara durante más de 900 años por una brutal guerra que se desató en el pasado entre el cielo, el infierno y los magos.

Ahora bien, de forma repentina, una mujer se encuentra con la lámpara en cuestión y libera al poderoso mago, quien inmediatamente le concede tres deseos. En principio, los deseos parecen traer fortuna, pero luego la situación cambia y estos revelan la verdadera naturaleza del ser humano.

El Genio y sus Deseos promete superar el éxito de Bon Appétit Majestad.

En este punto, la serie de Netflix visibiliza los siete pecados capitales proyectados en las personas a las que se les concederán los deseos. Cabe aclarar que, la trama de la historia explica con exactitud el motivo por el cual está el beneficiado mayoritario (que en este caso sería el amo del mago) y las otras 5 personas que, por la trama, resultan ser iluminadas con los deseos.

La historia de El Genio y los Deseos es originaria de la mitología árabe y destaca los relatos encontrados de Aladino Y la Lámpara Maravillosa de las Mil y Una Noches.

