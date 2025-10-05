Netflix tiene disponible un grana abanico de series y películas para todos los gustos. La plataforma de streaming cuenta con una amplia variedad de opciones de todos los géneros. Entre los favoritos del público, por supuesto, están las películas bélicas. Este título ha atrapado a todos los usuarios con su historia cargada de dramatismo que conmueve hasta las lágrimas.

Dentro de las opciones de la plataforma de streaming, hay una película de lágrima fácil que se destaca dentro del catálogo y tiene las mejores críticas. Esta ficción llegó a Netflix en 2021 y desde entonces es considerada como uno de los mejores lanzamientos de los últimos años.

Netflix: la dramática película neerlandesa que conmueve hasta las lágrimas con su historia basada en hechos reales

La plataforma de la N roja cuenta con una verdadera joyita entre sus miles de series y películas. Este drama bélico arrasa en todo el mundo y es una de las historias más espectaculares para ver en streaming. Se trata de La batalla olvidada, una película que resalta entre las opciones de su género y se lleva todos los elogios.

De qué trata La batalla olvidada, la película de Netflix

Esta producción neerlandesa de 2020 está basada en hechos reales, a partir de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Dirigida por Matthijs van Heijningen Jr., esta película disponible en Netflix se centra más precisamente en la Batalla del estuario del Escalada (1944), una serie de operaciones militares realizadas por el ejército canadiense en plena Segunda Guerra Mundial, en parte de Bélgica y Países Bajos.

La batalla olvidada sigue en simultáneo a tres protagonistas principales: un soldado neerlandés que está interpretado por Hija Blom, un piloto británico (Jamie Flatters) y una mujer neerlandesa de la resistencia (Susana Radder).

La trama se desarrolla en el año 1944, en plena segunda Guerra mundial. La historia se centra en un piloto británico, un muchacho neerlandés que batalla a favor de los alemanes y a una mujer neerlandesa de la resistencia. Estos tres personajes muestran los diferentes puntos de vista de este suceso y cómo terminan involucrados en la batalla, luchando por el mismo interés en común: alcanzar la libertad.

Esta película de guerra ha recibido muy buenas críticas por parte de los expertos así como también por parte de los usuarios de Netflix. La batalla olvidada tiene una duración de 2 horas y está disponible desde 2021 en Netflix.

