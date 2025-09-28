Netflix: la nueva película coreana de acción que reúne a estrellas de El juego del calamar

Netflix acaba de estrenar una nueva película coreana de acción que promete dar que hablar. Se trata de Mantis, un thriller lleno de estilo, combates coreografiados y un triángulo explosivo entre asesinos a sueldo.

Con un elenco que reúne a figuras de Squid Game y de otros grandes éxitos surcoreanos, la producción llega para ampliar el universo narrativo de Kill Boksoon y consolidar a Corea del Sur como potencia en el género.

Rápidamente se ha convertido en tendencia a nivel mundial, incluida Argentina. Así lo da cuenta la plataforma Trends de Google, la cual da cuenta de que se han disparado búsquedas de esta película en los últimos días.

Mantis, la nueva película coreana de Netflix

¿De qué trata “Mantis”?

La historia sigue a Han-ul (Im Si-wan), un asesino de élite que decide volver al ruedo tras un largo tiempo de retiro. Conocido como “Mantis”, regresa para descubrir que su antigua organización, MK Entertainment, atraviesa una crisis profunda. En ese contexto, se propone formar su propia compañía de asesinos, la “Mantis Company”, y tomar el control de un mundo en caos.

Sin embargo, no lo hará solo. A su lado aparece Jae-yi (Park Gyu-young), su antigua compañera de entrenamiento y rival desde la juventud. La tensión entre ambos atraviesa toda la película: se necesitan, pero al mismo tiempo desconfían uno del otro. La situación se complica aún más con la aparición de Dok-go (Jo Woo-jin), un legendario asesino que además fue mentor de Han-ul y que ahora busca recuperar el poder perdido.

Mantis, la nueva película coreana de Netflix

La trama plantea un triángulo explosivo de lealtades, traiciones y enfrentamientos, donde nadie sabe realmente en quién confiar.

Quién es quién en “Mantis”

El reparto reúne a varias de las figuras más reconocidas del cine y las series surcoreanas. Im Si-wan da vida a Han-ul, el protagonista que regresa para reclamar su lugar en el mundo criminal. Park Gyu-young interpreta a Jae-yi, un personaje complejo que combina fuerza, ambición y vulnerabilidad, y que ya había compartido pantalla con Si-wan en Squid Game.

La presencia de Jo Woo-jin como Dok-go aporta peso dramático a la historia: su rol de mentor y antagonista al mismo tiempo lo convierte en una pieza clave del conflicto central. El elenco lo completa Choi Hyun-wook, quien encarna a Benjamin, un empresario del mundo gamer que se involucra en la disputa entre asesinos y añade una cuota de tensión inesperada.

Mantis, la nueva película coreana de Netflix

Dónde ver “Mantis”

Mantis se estrenó el 26 de septiembre de 2025 y está disponible en Netflix en todo el mundo. La película se suma al creciente catálogo de producciones coreanas de acción de la plataforma, con la promesa de atrapar tanto a los fanáticos de Kill Boksoon como a quienes disfrutaron de Squid Game y buscan una nueva historia cargada de estilo, violencia y estrategia.