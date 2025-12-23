Netflix: la explícita película española sobre el deseo prohibido y el poliamor que rompió todos los tabúes

Incontables son los estrenos que, actualmente, se reflejan en Netflix cada año. Aun así, existen series y película que no llaman la atención por ser nuevas, sino por su llamativa trama. Un claro ejemplo de ello se evidencia con la ficción que se recomendará a continuación.
La película se estrenó en 2012, pero su trama sigue llamando poderosamente la atención de muchos. Este film es de origen español y fue direccionado por el aclamado Xavier Villaverde.
En cuanto al género se refiere, la ficción destaca una historia con elementos de romance y escenas eróticas no aptas para menores. La película referenciada se llama El sexo de los ángeles y dura 105 minutos.
De qué trata la película El sexo de los ángeles
Según la sinopsis de Netflix, la película se centra en Carla y Bruno, una pareja joven de Barcelona que parece tener una relación perfecta y consolidada. Sin embargo, su estabilidad salta por los aires cuando aparece Rai, un carismático y misterioso artista de breakdance que vive al margen de las normas.
La trama de la película se pone mucho más interesante cuando Rai y Bruno comienzan una relación secreta cargada de un deseo irrefrenable. Después, Carla descubre la infidelidad y, en lugar de terminar la relación de forma tradicional, se une a ellos.
La película de Netflix devela los secretos más profundos del poliamor, explorando cómo los protagonistas luchan contra los celos, la posesión y los prejuicios sociales. Es un viaje emocional donde la intimidad se convierte en una vía de libertad, llevándolos a cuestionar si la fidelidad es realmente necesaria para ser feliz.
Reparto de la película El sexo de los ángeles
- Astrid Bergès-Frisbey como Carla.
- Álvaro Cervantes como Bruno.
- Lluís Homar como un veterano del cine español.
- Llorenç González como Rai.
- Sònia Almeida como Marta.
- Julieta Marocco como María.
- Marc García Coté como Adrián.
- Ricard Farré como Óscar.