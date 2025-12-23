Netflix: la explícita película española sobre el deseo prohibido y el poliamor que rompió todos los tabúes

Incontables son los estrenos que, actualmente, se reflejan en Netflix cada año. Aun así, existen series y película que no llaman la atención por ser nuevas, sino por su llamativa trama. Un claro ejemplo de ello se evidencia con la ficción que se recomendará a continuación.

La película se estrenó en 2012, pero su trama sigue llamando poderosamente la atención de muchos. Este film es de origen español y fue direccionado por el aclamado Xavier Villaverde.

En cuanto al género se refiere, la ficción destaca una historia con elementos de romance y escenas eróticas no aptas para menores. La película referenciada se llama El sexo de los ángeles y dura 105 minutos.

La película mencionada en el artículo es de origen español.

De qué trata la película El sexo de los ángeles

Según la sinopsis de Netflix, la película se centra en Carla y Bruno, una pareja joven de Barcelona que parece tener una relación perfecta y consolidada. Sin embargo, su estabilidad salta por los aires cuando aparece Rai, un carismático y misterioso artista de breakdance que vive al margen de las normas.

La trama de la película se pone mucho más interesante cuando Rai y Bruno comienzan una relación secreta cargada de un deseo irrefrenable. Después, Carla descubre la infidelidad y, en lugar de terminar la relación de forma tradicional, se une a ellos.

La película de Netflix devela los secretos más profundos del poliamor, explorando cómo los protagonistas luchan contra los celos, la posesión y los prejuicios sociales. Es un viaje emocional donde la intimidad se convierte en una vía de libertad, llevándolos a cuestionar si la fidelidad es realmente necesaria para ser feliz.

Personajes principales de la película El sexo de los ángeles.

Reparto de la película El sexo de los ángeles

Astrid Bergès-Frisbey como Carla.

Álvaro Cervantes como Bruno.

Lluís Homar como un veterano del cine español.

Llorenç González como Rai.

Sònia Almeida como Marta.

Julieta Marocco como María.

Marc García Coté como Adrián.

Ricard Farré como Óscar.

Tráiler de la película El sexo de los ángeles