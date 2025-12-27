Netflix: la explícita película alemana de romance visceral que desafía las reglas del amor y lidera las tendencias globales

En la época navideña hay quienes buscan sumergirse en ficciones de romance, pasión y deseo. Con base a tal señalamiento, es importante informar que Netflix cuenta con un catálogo de ofertas muy amplio en el que sobresalen películas y series de ese estilo.

Una de las tantas propuestas audiovisuales de Netflix se destacará a continuación. La película en cuestión es alemana, se estrenó durante el 2013 y fue dirigida por Jakob Lass. En cuanto al género de este film se refiere, la historia no apta para menores contiene drama romántico y escenas eróticas.

La película referenciada es Love Steaks y el relato general de la trama se resume en 89 minutos, lo que en líneas generales se traduciría a 1 hora con 29 minutos.

La película sugerida de Netflix se estrenó durante el 2013.

De qué trata la película Love Steaks

De acuerdo con la sinopsis de Netflix, la trama de esta película ocurre dentro de un hotel de lujo, donde dos empleados totalmente diferentes se cruzan (Clemens, un chico nuevo, muy tímido y tranquilo, que entra a trabajar como masajista y Lana, una cocinera con mucha personalidad, rebelde y que tiene problemas con el alcohol).

Para esta película, los actores improvisaron sus diálogos mientras filmaban, lo que hace que sus peleas, sus juegos y sus escenas íntimas se sientan como si estuvieras espiando a una pareja de verdad a través de una cerradura.

La película de Netflix muestra cómo dos personas que están “rotas” por dentro intentan quererse. Lana trata de sacar a Clemens de su caparazón a base de bromas pesadas y desafíos, mientras que él intenta ser el equilibrio para el caos de ella. Es una producción llena de tensión, deseo y escenas sin filtros que muestran que el amor no siempre es perfecto, sino que a veces es un choque de fuerzas difícil de controlar.

La película destacada dentro del artículo se llama Love Steaks.

Reparto de la película Love Steaks

Lana Cooper como Lana.

Franz Rogowski como Clemens.

Hadi Khanjanpour.

Jon-Kaare Zulsdorf.

Eike Weinreich.

Tráiler de la película Love Steaks