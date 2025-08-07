Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas para todos los gustos. Entre su gran variedad de títulos, hay verdaderas joyas ocultas que pocos conocen pero que son grandes opciones para los amantes de las grandes historias del cine y la televisión.

La plataforma de streaming tiene disponible en su catálogo una película argentina con un elenco de lujo que cautiva y conmueve a todos los usuarios. Protagonizada por Valeria Bertuccelli y Pedro Pascal, el actor chileno que se consagró como una de las grandes estrellas de Hollywood, esta atrapante historia no deja de sumar visitas.

Netflix: la dramática película protagonizada por Valeria Bertuccelli y Pedro Pascal que conmueve a todos

Esta producción tiene más de 20 años pero para muchos es una novedad en la plataforma de Netflix ya que en el último tiempo, gracias al boom del actor chileno, se volvió muy popular y está entre las más vistas. Dirigida por Julia Solomonoff y estrenada en 2005, esta película se ganó un lugar de privilegio dentro del público de la N roja y ya es una de las favoritas.

Se trata de una coproducción argentina, española y brasileña llamada Hermanas. Además de la gran actuación de Valeria Bertuccelli, esta película fue el gran debut de Pedro Pascal en la pantalla grande. Por lo que actualmente muchos suscriptores de Netflix han decidido darle una oportunidad y se llevaron una gran sorpresa.

De qué trata Hermanas, la película de Netlfix

La historia se basa en una relación entre dos hermanas, Elena (Valeria Bertuccelli) y Natalia (Ingrid Rubio), que se reencuentran después de 10 años, ya que una decidió irse de la Argentina por la dictadura militar que regía en 1975, mientras que la otra prefirió quedarse y luchar contra los duros años del régimen.

El reencuentro se debe, en cierta parte, por un manuscrito de su padre fallecido que desencadena todos los sucesos de la película y obliga a los protagonistas a enfrentar su difícil pasado.

Por su parte, en esta historia, Pedro Pascal interpreta a Steve, un joven estadounidense que se cruza en el camino de una de las protagonistas. Aunque es un papel secundario resulta muy importante para la trama.

Hermanas tiene una duración de 1 hora y 28 minutos, y con su historia cargada de emotividad, conexión con la historia de la Argentina y las actuaciones de lujo, se ha convertido en una de las más vistas del último tiempo dentro de Netflix.

