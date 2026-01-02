Netflix: la dramática película de Diego Peretti y Juan Minujín que está cargada de suspenso y no da respiro

Dentro de una plataforma como Netflix, donde cada semana se suman nuevas producciones, lograr visibilidad no es una tarea sencilla. Sin embargo, algunas películas consiguen destacar debido a las dramáticas historias que presentan. Ese es el caso de La ira de Dios, un thriller argentino que se abrió camino entre las recomendaciones globales del servicio de streaming más consumido del mundo y destacó en las tendencias globales.

La película de Netflix apuesta por un suspenso psicológico sostenido, que dura 98 minutos (1 hora y 38 minutos). Además, desde la plataforma remarcan que su estreno oficial se dio durante el 2022, pero generó un impacto tan grande y real que los debates sobre su trama se siguen sosteniendo en la actualidad.

La película estrenada en 2022 dura menos de 2 horas.

De qué trata la película argentina La ira de Dios

Según la reseña compartida por Netflix, la trama de esta película se centra en Luciana, una joven marcada por una serie de pérdidas familiares que parecen no responder a un patrón claro. Convencida de que no se trata de simples coincidencias, comienza a revisar episodios de su pasado y a conectar esos hechos con una figura que reaparece de manera inquietante: un escritor reconocido para quien trabajó tiempo atrás. Aunque no hay pruebas concretas, la sospecha se vuelve cada vez más opresiva.

En su búsqueda de respuestas, la protagonista de esta película de Netflix recurre a un periodista dispuesto a escuchar su versión de los hechos. A partir de ese encuentro, la historia se transforma en un juego psicológico donde las certezas se desdibujan. La investigación avanza entre preguntas incómodas y silencios prolongados, dejando en claro que la verdad puede tener múltiples capas.

Diego Peretti y Juan Minujín sobresalen en la película de Netflix La ira de Dios.

Actuaciones que sostienen el clima oscuro

Uno de los grandes aciertos de La ira de Dios es su elenco. Diego Peretti construye un personaje inquietante desde la contención, logrando incomodar sin necesidad de exageraciones. Su presencia resulta perturbadora incluso en los momentos más calmos. Juan Minujín, por su parte, aporta complejidad a un periodista que oscila entre el compromiso profesional y una curiosidad que roza lo obsesivo.

Después, Macarena Achaga se convierte en el eje emocional del relato. Su interpretación transmite fragilidad, miedo y determinación, sosteniendo el peso de una historia atravesada por el dolor y la desconfianza. Esta película de Netflix está dirigida por Sebastián Schindel y basada en una novela de Guillermo Martínez. La cinta referenciada confirma el buen presente del thriller argentino dentro del streaming.