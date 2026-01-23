Netflix: la comedia de acción que nadie esperaba y arrasa en streaming

En medio de los numerosos estrenos que hoy sobresalen dentro de la plataforma de Netflix, una película de 2023 fue añadida de forma repentina al catálogo de ofertas. Esto debido a la buena crítica que generó en su momento y la vigencia de su éxito.

El film de acción y comedia estadounidense está dirigido por Pierre Morel y escrito por Jacob Lentz. No obstante, desde Netflix destacan que el desarrollo de la trama dura 1 hora y 48 minutos, por lo cual se puede ver cualquier día de la semana.

La película previamente referenciada se llama Héroe por encargo y de esa manera se encuentra en el buscador interno de Netflix. Sin embargo, el título original de tal producción es Freelance.

La película de Netflix sugerida es de origen estadounidense.

De qué trata la película Héroe por encargo

De acuerdo con la reseña que figura en Netflix, esta comedia de acción protagonizada por John Cena y Alison Brie mezcla adrenalina, humor y situaciones extremas en un relato trepidante. Sin duda, la trama de esta producción te atrapará de principio a fin.

La película sigue a Mason Pettits, un exagente de fuerzas especiales que acepta un encargo para proteger a una periodista durante una entrevista con un dictador, pero lo que parecía ser un trabajo rutinario se transforma en una huida constante cuando estalla un golpe de estado en un país ficticio y ambos deben abrirse paso a través de persecuciones, peligros y choques de personalidad en medio de la jungla.

Reparto de la película Héroe por encargo

John Cena como Mason Pettis.

Alison Brie como Claire Wellington.

Juan Pablo Raba como el Presidente Juan Venegas.

Christian Slater como Sebastian Earle.

Alice Eve como Jenny Pettits.

Marton Csokas como el Coronel Jan Koehorst.

Molly McCann como Casey Pettits.

Sebastian Eslava como Jorge.

Mauricio Cujar como el General Martínez.

Roberto Cano como Lavato.

Diego Vásquez como el Jefe de la aldea.

Nelson Camayo como el Yerno del jefe.

Tráiler de la película Héroe por encargo