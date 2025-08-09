La fórmula de Netflix parece imbatible: producciones de bajo perfil, origen internacional y un buen empujón del algoritmo. Dentro de su extenso catálogo de series y películas, la plataforma de streaming ofrece opciones para todos los gustos. En especial para los amantes de las historias atrapantes cargadas de suspenso.

Entre la amplia variedad, hay una película que se destaca y no para de sumar visitas. Se trata de El muro negro (Brick, en su título internacional), una producción alemana de ciencia ficción que se instaló entre las más populares en tiempo récord.

La película alemana que arrasa en Netflix.

Con apenas una hora y 39 minutos de duración, la historia dirigida por Philip Koch combina tensión, encierro y una pregunta que incomoda: ¿estamos aislados del mundo… o protegidos de él?

De qué trata El muro negro, la película de Netflix

La trama comienza con una pareja al borde de la ruptura, Tim y Olivia, que de un momento a otro se encuentran atrapados dentro de su edificio por un misterioso muro negro. Ni puertas, ni ventanas, ni salidas. Nada funciona. Junto a otros vecinos, intentan entender qué pasa mientras la angustia escala minuto a minuto. La película construye el suspenso con inteligencia, sin grandes efectos, pero con mucha sugestión.

Esta película combina misterio y ciencia ficción.

Philip Koch, también responsable de la serie Tribes of Europa, escribió y dirigió esta historia que mezcla sci-fi con drama psicológico. Aunque no cuenta con figuras de renombre, su elenco logra transmitir el desconcierto y la desesperación con actuaciones sólidas y verosímiles.

Pese al éxito en visualizaciones, la película dividió aguas. Mientras en redes sociales la audiencia celebra el misterio y la tensión sostenida, la crítica fue más dura. En Rotten Tomatoes apenas suma un 31 % de aprobación, mientras que los usuarios le otorgaron un 28 %.

Netflix: la atrapante película alemana cargada de suspenso que está entre las más vistas

“Se resigna a un juego de ‘quién muere’ y al intento de huida, lo que no hace justicia a la promesa inicial”, señalaron en Ready Steady Cut. Desde Collider apuntaron: “Hace muchas cosas bien, pero ninguna destaca realmente”. Sin embargo, otros medios, como MicropsiaCine, valoraron que “mantiene su misterio hasta el último minuto”.

Más allá de los debates, lo cierto es que El muro negro lidera rankings en 44 países y desplazó del primer lugar a superproducciones como La vieja guardia 2 con Charlize Theron. Y sin campañas millonarias ni premios, ya se ganó un lugar en las listas de lo más visto del año.

Trailer