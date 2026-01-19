Netflix: cuál es el romance que no sucedió en Stranger Things y la decisión final que lo cambió todo

Después del polémico final de Stranger Things 5, las revelaciones en torno a la serie continúan destacando de forma significativa en las redes sociales. Durante las últimas horas, los fanáticos de dicha ficción sacaron nuevamente a relucir un hecho que, hasta la fecha, no ha sido olvidado.

La revelación que se mencionará a continuación se centra en el romance que nunca se dio entre Steve Harrington y Robin Buckley, dos de los personajes más queridos de Stranger Things.

Robin Buckley de Stranger Things.

Steve Harrington y Robin Buckley originalmente serían novios en Stranger Things

Durante una entrevista con The Wall Street Journal Magazine, la actriz Maya Hawke reveló que, para la tercera temporada de Stranger Things, Robin Buckley iba a ser el interés romántico de Steve Harrington.

Según Hawke, desde el inicio Robin figuraba como el interés amoroso potencial de Steve, pero mientras filmaban la serie en cuestión, el rumbo de la situación cambió de manera repentina.

Tanto ella como Joe Keery (actor que interpreta a Steve) notaron que la química entre los personajes se inclinaba más hacia una amistad que hacia un romance. Tras aquel profundo debate, los creadores de Stranger Things (los hermanos Duffer y el productor Shawn Levy) decidieron alterar el rumbo de la idea principal.

Fue entonces cuando Robin se convirtió en el primer personaje oficial de la comunidad LGBTQ+ en la serie. Tal giro impactó de manera significativa, ya que originó el dramático momento en el que Steve Harrington confesaba sus sentimientos y Robin rompió el silencio revelando que su obsesión con él en la escuela no era por amor, sino porque la chica que le gustaba, Tammy Thompson.

Como es de suponer, quienes esperaban que surgiera algo más entre Steve Harrington y Robin Buckley quedaron decepcionados al momento de los hechos, pero posteriormente, con el desarrollo de la serie de Netflix, la amistad entre ambos se convirtió en una de las más queridas por parte del fandom.