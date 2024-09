El mundo del espectáculo argentino está de luto. Selva Alemán falleció este 3 de septiembre a los 80 años. La noticia fue confirmada por el Multiteatro Comafi en sus redes sociales.

Estuvo casada con Arturo Puig desde 2001 y tenían una historia de amor de 50 años.

“Confirmar el fallecimiento de nuestra querida amiga, nos embarga de una pena indescriptible. Sin palabras”, destacó el teatro en sus redes sociales.

Por el momento se desconocen las causas de su muerte. Sin embargo, conmocionó al espectáculo luego que acompañara a su esposo Arturo Puig a un evento el lunes de la semana pasada.

“Despedimos a la querida actriz Selva Alemán. Extendemos nuestras más sinceras condolencias a su compañero de vida, Arturo Puig, y a todos sus seres queridos en este difícil momento, recordándola con el respeto que supo ganarse a lo largo de su extensa trayectoria artística”, detalló la Asociación Argentina de Actores.

Quién era Selva Alemán, una de las figuras representativas del espectáculo argentino

Selva Alemán nació el 30 de abril de 1944 en la Ciudad de Buenos Aires. Tras ser hija de la recordada actriz Carmen Vallejo, comenzó su carrera artística desde joven en el teatro.

Tuvo una trayectoria en el arte por más de seis décadas.

Debido a sus actuaciones en los escenarios, se convirtió en uno de los íconos más destacados de la escena artística, consolidando una trayectoria de sumas condecoraciones.

En la televisión, inició su camino con el proyecto “El Decreto” en 1959. Luego de ello, siguieron otras historias: “Nuestra galleguita”, “Mujercitas”, “Situación límite”, “Atreverse”, “Alta Comedia”, “Son amores”, “Lalola”, “Malparida”, “Fiscales”, “La bonita página”, “Tiempo final”, entre muchas otras.

Murió Selva Alemán a los 80 años

Desde el rubro cinematográfico, debutó con su personaje Mercedes en la película El Bruto. Seguido a ello, participó en producciones como “Pimienta”, “Contar hasta diez”, “La isla”, “El grito de Celina”, “La murga”, “El último piso”, “Mamá querida” y “Objetos”.

La historia de amor entre Selva Alemán y Arturo Puig

Más allá de su éxito laboral, Alemán logró conseguir al amor de su vida en su rubro. Los actores se conocieron en 1974 en la casa de Diana Álvarez (locutora y directora argentina), cuando hicieron la primera lectura de los guiones de Fernanda, Martín y nadie más, una telenovela que protagonizaron.

Al encontrarse por primera vez, el amor se hizo latente al instante. Como solo verse a los ojos, la actriz sintió que lo conocía desde siempre.

“El primer encuentro fue un amor a primera vista (...) Cuando nos dimos la mano, sentí que me reencontraba con alguien de mi familia. Nos conocimos en el ensayo. No lo había visto nunca, pero me parecía que lo conocía de toda la vida”, aseveró la actriz para una entrevista en Caras+.

Cuando descubrieron sus sentimientos por el otro, los actores debió comunicarle la noticia a sus respectivas parejas. Luego de hacerlo, se casaron por civil en 2001