Malena Pichot criticó el premio que recibió El Eternauta y desató la polémica en los Martín Fierro de Cine 2025

Después de que se llevara a cabo la ceremonia de los Martín Fierro de Cine 2025, el nombre de Malena Pichot quedó en el punto de la mira. Esto debido a un importante cuestionamiento que la actriz realizó por medio de sus redes sociales.

En medio de la ceremonia que se llevó a cabo en el Usina del Arte, Melena Pichot grabó un video y, posteriormente, lo subió a las historias de su cuenta oficial de Instagram. En la grabación referida, la actriz cuestionó el premio a Mejor Guion que recibió El Eternauta durante los Martín Fierro de Cine.

Más exactamente, la famosa dijo: “El Eternauta es de (Héctor Germán) Oesterheld”. Luego, en compañía de Julián Lucero y Ariana Saiegh (figuras de Viudas Negras), Melena dijo: “El Guion original es nuestro, ¿no?”.

En ese contexto, Julián y Ariana afirmaron que tal estatuilla se la merecían ellos por Viudas Negras, serie que, como es de suponer, también estaba ternada en la misma categoría.

Quiénes fueron los ganadores de los Martín Fierro de Cine 2025

Tras una apertura llamativa y algunos destaques significativos en el escenario, estos fueron los trabajos y figuras reconocidas con una estatuilla durante los Martín Fierro de Cine 2025:

Martín Fierro de Oro a las series: El Eternauta .

Martín Fierro de Oro al Cine: Natalia Oreiro .

Martín Fierro de Cine a la Trayectoria: Marta González.

Revelación: Camila Plaate (por la película Belén).

Actor de reparto en serie: César Troncoso (por El Eternauta).

Actriz de reparto en serie: Lorena Vega (por En el Barro, Envidiosa y El fin del Amor).

Actor protagonista en serie: Leonardo Sbaraglia (por Menem y Las Maldiciones).

Actriz protagonista en serie: Griselda Siciliani (por Envidiosa).

Actor de reparto en cine: Ariel Staltari (por Verano Trippin).

Actriz de reparto en cine: Justina Bustos (por Culpa Cero).

Actor protagonista en cine: Gillermo Francella (por Homo Argentum).

Actriz protagonista en cine: Natalia Oreiro (por La mujer de la Fila).

Serie de comedia: Envidiosa.

Serie de drama: El Eternauta.

Mejor película de cine: Belén.

Documental cine y/o plataforma: Cromañón: el documental (por Natalia Labaké).

Dirección cine: Benjamín Ávila (por La mujer de la Fila).

Guion Cine: Laura Paredes y Dolores Fonzi (por Belén).

Guion serie: Bruno Stagnaro y Ariel Staltari (por El Eternauta).

Dirección serie: Bruno Stagnaro (por El Eternauta).

Edición cine o serie: Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow (por El Eternauta).

Música original de cine o serie: María Becerra (por el tema ‘7 vidas’ de En el Barro).