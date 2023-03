Las 9 series que fueron un éxito durante la cuarentena

I Am Not Okay With This: desde el punto de vista de una chica de 17 años, esta serie cuenta todos los problemas que debe lidiar un adolescente. Abordando desde los conflictos con sus padres, el descubrimiento de sexualidad, la vergüenza, el enamoramiento, entre otros. Esta serie fue una de las que Netflix cancelo sus producciones de la segunda temporada, debido a que las circunstancias creadas por el COVID impedían las grabaciones.