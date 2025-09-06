La nueva serie de Disney+ que tiene solo 6 episodios y cuenta con Rodrigo De La Serna como protagonista

Disney+ vuelve a sorprender con una nueva producción. La plataforma de streaming suma a su catálogo de series y películas una ficción que promete estar entre las más vistas del año. Esta serie de solo 6 episodios es una adaptación de la novela de Ramsey Campbell y está encabezada por un gran elenco.

La reconocida plataforma de series y películas ha decidido apostar por una ficción dentro uno de los género favoritos del público: el thriller psicológico. Los sin nombre es la nueva serie que llega a Disney+ y está protagonizada por Rodrigo de la Serna.

Esta serie que combina drama y elementos sobrenaturales se estrenará con todos sus episodios el 10 de septiembre en Disney+ en Latinoamérica. Compuesta por seis episodios, Los sin nombre es una adaptación de la novela de Ramsey Campbell y está coprotagonizada por Miren Ibarguren y Milena Smit.

De qué trata Los sin nombre, la nueva serie de Disney+

Creada y dirigida por Pau Freixas, la serie está cocreada por Pol Cortecans, quien también se desarrolla como escritor. Es una producción de Movistar Plus+ en colaboración con Filmax que llega a la plataforma de Disney+ a partir del 10 de septiembre.

La trama de esta historia se enfoca en Claudia (Miren Ibarguren), una mujer que perdió a su hija Ángela de forma traumática, descubre años después, justo cuando empieza a recuperarse del dolor, que quizá su hija aún siga con vida. “Mamá, soy yo, Ángela. ¡Por favor, ven a buscarme!" es la estremecedora frase que escucha por teléfono y que reaviva su esperanza.

Claudia recurre entonces a Salazar (Rodrigo de la Serna), el inspector que estuvo a cargo de la investigación tras la desaparición, y a Laura (Milena Smit), la joven a quien Ángela, una niña especial con un extraño don, salvó la vida tras un grave accidente de tránsito. Juntos siguen la pista que los llevará por misteriosos lugares donde se oculta una verdad aterradora.

El elenco principal se completa con Daniel Pérez Prada, Susi Sánchez, Pablo Derqui, Bastien Ughetto, Valentina Gaya-Alicia Bravo, Ana Torrent, Elvira Mínguez, Eva Santolaria, José Manuel Poga y Francesc Garrido.

Tráiler