La nueva comedia argentina con Julieta Díaz, Fito Páez y Carla Peterson que promete arrasar en cines

Las salas argentinas explotarán muy pronto de humor de la mano de No me rompan, la nueva comedia nacional a cargo de Azul Lombardía con un elenco excepcional, lleno de grandes estrellas no solo del cine, sino, de la música.

Carla Peterson y Julieta Díaz co-protagonizan esta historia que promete arrasar en las salas gracias a su humor cargado de un crítica social, que pone sobre la mesa las cosas que las mujeres tienen que soportar en su día a día, ya sea en la casa o el trabajo.

No me rompan, la nueva comedia argentina. Foto: Azul Lombardía

La producción está a cargo de Habitación 1520, PAN Contenidos y Tiger House, además, de la compañía uruguaya Cimarrón y la peruana Tondero. Esta coproducción entre países permite el estreno internacional de la cinta que llegará el próximo 21 de septiembre a los cines.

No me rompan, la nueva comedia argentina. Foto: Azul Lombardía

Como ya se adelantó, la película cuenta con un reparto de grandes figuras como Esteban Lamothe, Martín Garabal, Salvador del Solar y la participación especial de Fito Páez, Nancy Dupláa y Cecilia Dopazo.

No me rompan, la nueva comedia argentina. Foto: PAN Contenidos

¿De qué trata No me rompan?

No me rompan es una comedia argentina que presenta a Ángela (Carla Peterson), una actriz que enfrenta la llegada de la mediana edad, y a Vera (Julieta Díaz), una madre que está agotada de su familia aunque los ama con todo su corazón. Las crisis de pareja y las presiones laborales harán lo suyo, logrando que ambas exploten de ira.

Como solución, Ángela y Vera empezarán a tomar clases en un grupo de ayuda para trabajar las emociones. Allí se toparán y se unirán para enfrentar el día a día, en lo que para los espectadores resultará en un relato a puro humor y diversión, ideal para acompañar con un balde de pochoclos en la sala de cine más cercana.

No me rompan, la nueva comedia argentina. Foto: Azul Lombardía

La cinta promete ser exitosa, en tanto su trama busca empatizar con cualquier mujer adulta, dado que todas cuentan con sueños frustrados y crisis familiares/de pareja en un mundo donde siempre se les exige más y más.